Геннадий Попенко получил серьезную травму в Запорожском направлении - подробности

Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Украинский актер и военный Геннадий Попенко получил тяжелую травму во время службы в Запорожском направлении. Звезда кино уже перенесла операцию и находится на реабилитации.

Об этом Попенко рассказал в интервью проекту "Точка опоры".

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В начале полномасштабной войны актер встал на защиту страны в рядах ВСУ. В последнее время Попенко находился в Запорожском направлении, где и получил травму.

Во время тренировки военный неудачно упал и получил двойной перелом в коленном суставе. Кроме того, у Геннадия произошел разрыв передней крестообразной связки, которая должна держать колено.

"Во время просто элементарной тренировки произошло падение. Падение неудобное, со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Затем произошло падение. Из-за этого у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено вместе, как единый организм", — рассказал Попенко.

Актер Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Актер уже перенес серьезную операцию на колене. Врачи попытались сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные ткани.

"Мне там сейчас накрутили болтов, титановых имплантов, какую-то новую связочку мне сварганили из моих связочек. Сказали: "Иди гуляй, все будет хорошо". Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока связка гуляет, не до конца меня слушает, но мы с ней пытаемся найти контакт", — поделился актер.

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