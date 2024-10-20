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Pink після травми на сцені перенесла чотири виступи у США

20 жовтня 2024 09:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Pink вимушена була перервати свій тур Америкою
Американська співачка Pink. Фото: instagram.com/pink/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Pink (справжнє ім'я — Аліша Бет Мур) перенесла чотири виступи її літнього карнавального туру. Зірка вибачилась перед шанувальниками, проте не пояснила, через що була змушена піти на такий крок.

Про це вона повідомила про це в суботу вранці в Instagram.

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"З незалежних від мене причин ми змушені відкласти наші наступні чотири концерти в Лінкольні, Су-Фолс, Мілуокі і Де-Мойні. Мені дуже прикро повідомляти цю новину, але ми працюємо над тим, щоб перенести кожен з цих концертів якомога швидше", — йдеться в повідомленні співачки.

Pink додала, що дуже чекає на зустріч із шанувальниками й усі квитки залишаються дійсними.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by P!NK (@pink)


Зірка перенесла виступи через місяць після того, як травмувала коліно під час виступу у Лас-Вегасі. Тоді попри біль, артистка продовжила шоу. Шанувальнику обожнюють шоу виконавиці за неймовірні акробатичні трюки на сцені.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс отримала травму після гучної сварки з бойфрендом. А також супермодель Кейт Мосс оконфузилася на фестивалі музики.

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