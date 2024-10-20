Pink вынуждена была прервать свой тур по Америке

Американская певица Pink. Фото: instagram.com/pink/

Известная американская певица Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) перенесла четыре выступления ее летнего карнавального тура. Звезда принесла извинения поклонникам, однако не объяснила, из-за чего была вынуждена пойти на такой шаг.

Об этом она сообщила об этом в субботу утром в Instagram.

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"По независимым от меня причинам мы вынуждены отложить наши следующие четыре концерта в Линкольне, Су-Фолс, Милуоки и Де-Мойни. Мне очень досадно сообщать эту новость, но мы работаем над тем, чтобы перенести каждый из этих концертов как можно скорее", — говорится в сообщении певицы.

Pink добавила, что очень ждет встречи с поклонниками и все билеты остаются действительными.



Звезда перенесла выступления через месяц после травмы колена во время выступления в Лас-Вегасе. Тогда, несмотря на боль, артистка продолжила шоу. Поклонники обожают шоу исполнительницы за невероятные акробатические трюки на сцене.

Напомним, певица Бритни Спирс получила травму после громкой ссоры с бойфрендом. А также супермодель Кейт Мосс оконфузилась на фестивале музыки.