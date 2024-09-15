Співачка Pink отримала травму на сцені

Американська співачка Pink. Фото: instagram.com/pink/

Відома американська співачка Pink (справжнє ім'я — Аліша Бет Мур) травмувала коліно під час виступу у Лас-Вегасі. Попри біль, зірка продовжила шоу.

Про це пише Page Six.

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Зірка виконує на своїх шоу складні акробатичні номери у повітрі. Під час одного із шоу в Лас-Вегасі вона перед своїм виступом на біс травмувала коліно

Попри біль, артистка продовжувала виконувати трюки.

"Вона, можливо, дала найкращий живий концерт, який я коли-небудь бачив", — написав один з відвідувачів у соцмережах.

Журналіст Джон Катсілометес з Las Vegas Review-Journal написав у соцмережі X: "Pink підвернула коліно, але закінчила свій повітряний номер на закритті шоу".

На опублікованих ним кадрах співачку навіть довелося нести на руках, оскільки вона кульгала на сцені перед тим, як їй наклали джгут.

So @Pink tweaked her knee, but finished her aerial number to close the show. Favoring her left leg … @AllegiantStadm @reviewjournal pic.twitter.com/qjQ7qdADGT — John Katsilometes (@johnnykats) September 14, 2024

Поки зірка ніяк не прокоментувала інцидент на виступі.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс отримала травму після гучної сварки з бойфрендом. А також супермодель Кейт Мосс оконфузилася на фестивалі музики.