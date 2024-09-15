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Pink травмувалася під час шоу у Лас-Вегасі

15 вересня 2024 08:16
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Співачка Pink отримала травму на сцені
Американська співачка Pink. Фото: instagram.com/pink/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Pink (справжнє ім'я — Аліша Бет Мур) травмувала коліно під час виступу у Лас-Вегасі. Попри біль, зірка продовжила шоу.

Про це пише Page Six.

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Зірка виконує на своїх шоу складні акробатичні номери у повітрі. Під час одного із шоу в Лас-Вегасі вона перед своїм виступом на біс травмувала коліно

Попри біль, артистка продовжувала виконувати трюки.

"Вона, можливо, дала найкращий живий концерт, який я коли-небудь бачив", — написав один з відвідувачів у соцмережах.

Журналіст Джон Катсілометес з Las Vegas Review-Journal написав у соцмережі X: "Pink підвернула коліно, але закінчила свій повітряний номер на закритті шоу".

На опублікованих ним кадрах співачку навіть довелося нести на руках, оскільки вона кульгала на сцені перед тим, як їй наклали джгут.

Поки зірка ніяк не прокоментувала інцидент на виступі.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс отримала травму після гучної сварки з бойфрендом. А також супермодель Кейт Мосс оконфузилася на фестивалі музики.

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