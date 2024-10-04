Ди Каприо мог стать жертвой своих агентов, судимых за растление несовершеннолетних

Американский актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Известный украинский блогер Татьяна Бобрикова удивила подробности о начале карьеры Леонардо Ди Каприо. По ее словам, звезда мог стать жертвой своих агентов.

Видео было опубликовано в TikTok.

Читайте также:

Скандал с Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо с двух лет снимался в рекламе, сериалах и кино. Уже тогда многие специалисты киноиндустрии прочили актеру блестящее будущее.

В 11 лет он снимался в популярном в то время ситкоме "Проблемы роста". Бобрикова рассказала, что за малолетними актерами закрепляют специальных коучей (с англ. – тренер). Коуча Ди Капиро завали Брайан Пек.

Блогер показала видео, на котором Брайан вроде бы дружески обнимается со своим подопечным Лео. Бобрикова шокировала подробностями о коуче звезды.

Леонардо Ди Каприо с Брайаном Пеком. Фото: скриншот TikTok

"В 93-м Брайана Пека арестовывают и осуждают за растление другого 15-летнего актера Дрейка Белла. В ходе расследования выяснилось, что у Пека была не одна жертва. Он систематически это делал с разными детьми", - рассказала блогерша.

Пек отсидел свой срок в тюрьме и сейчас его судьба неизвестна.

Страшная ситуация была освещена в ленте "Тишина", где рассказали о многих жертвах, терпевших издевательство Пека. Ди Каприо приказали только в контексте того, что Пек был профессионалом и работал со звездами такой величины.

Бобрикова также выяснила, что Брайан Пек был не единственным, кто издевался над Ди Каприо.

Она рассказала, что в 90-х у Лео был агент Боб Уиллард, фото которого нет в интернете. Татьяна выяснила, что у Ди Каприо есть фото с детства, сделанные этим же Бобом Уиллардом. Уиллард также был агентом друга Лео Тоби Магуайра.

"В 2004 году Боб Уиллард был арестован за растление несовершеннолетних. У него на компьютере было найдено много видео подобного содержания. Он отсидел и после этого не смог найти работу в Голливуде", — поделилась Бобрикова.

Упоминание Боба Уилларда в сети. Фото: скриншот TikTok

Сам же Ди Каприо за многие годы никогда не упоминал своих агентов.

По мнению некоторых конспирологов, Лео любит молодых девушек именно из-за насилия в юном возрасте. Вроде бы люди пережившие растление застревают в определенном возрасте и не воспринимают людей одного возраста как партнеров.

Напомним, мы писали о том, что скандального американского рэпера P.Diddy перевели в следственный изолятор. А также рэпер 50 Cent представит документальный фильм о преступлениях P.Diddy.