Скандал с шоу Холостяк — участник рассекретила суммы штрафов и условия контракта

Анастасия Кузьмицкая. Фото: instagram.com/anastasiakuzmitska

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Кузьмицкая раскрыла настоящие условия участия в проекте. Она заявила, что во время съемок девушки столкнулись с "рабским контрактом".

Об этом Анастасия рассказала на YouTube-канале "В постели".

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Анастасия приняла участие в предыдущем сезоне проекта с Алексом Топольским. После завершения контракта девушка ошеломила, какие условия предлагались участницам на шоу.

По словам Анастасии, после согласования съемок девушек ждали "рабские условия" и огромные штрафы за любые нарушения контракта.

"Когда я отправила контракт своему адвокату, она просто смеялась и сказала мне: "Девочка моя, ты влипла". То есть это просто рабские условия, и вовсе не контракт, который защищает обе стороны. Это документ, который вполне позволяет им делать все, что они хотят, при этом не сталкиваясь ни с какими последствиями. Ты подписываешься под самым важным пунктом — ты согласна со всеми их условиями", — рассказала Анастасия.

Свой договор с проектом, вспоминает Анастасия, она вообще подписала наспех прямо перед началом съемок.

"Свой контракт я подписывала буквально на коленях. У многих впечатление, что это серьезные люди, что меня завели в кабинет, дали время прочитать. Но нет. Меня привезли на съемки, мы очень опаздывали, ко мне подбежала редактор. Она уже сама написала все мои данные, нужно только подписать. И я просто где-то за столом его подписала. Его все должны были подписать, чтобы принять участие. Я не могла просто за минуту от съемок отказаться", — поделилась Анастасия.

Более того, после завершения проекта девушки все равно должны участвовать в съемках других шоу на телеканале. Иначе с участницы могут потребовать штраф до 100 тысяч гривен.

"Даже после завершения проекта, ты должна находиться в этом "рабстве". Если они будут требовать тебя на съемки, или захотят, чтобы ты присутствовала на каком-то мероприятии и т.д., ты должна бросить все свои дела и планы и должна быть. За каждое "отсутствие" там автоматически штрафы. По моему контракту, было 100 тысяч гривен", — рассказала Кузьмицкая.

Напомним, ранее победительница "Холостяка" тоже поделилась шокирующими фактами о шоу. Александра Шульгина и другие участницы получали угрозы от команды проекта.

Также одна из участниц нового сезона "Холостяка" возмутилась поступком продюсеров шоу.