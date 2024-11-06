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Сестра Джей Ло провела день с дочерью Аффлека

6 ноября 2024 09:12
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
В каких отношениях сестра Лопес с дочерью Бена Аффлека после развода
Джей Ло и Бен Аффлек. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Известная американская пара – Бен Аффлек и Дженнифер Лопес – неожиданно решили расстаться. Несмотря на это, пара демонстрирует большое уважение друг к другу, и кажется, что они сохраняют мирный тон общения. В этот нелегкий процесс они стараются не вовлекать свои семьи, что у них неплохо получается. Так, недавно младшую сестру Джей Ло, Линду Лопес, неожиданно заметили в компании Вайолет, старшей дочери Аффлека.

Линда Лопес поделилась в своем Instagram трогательным селфи из Вайолет.

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Отметим, что девушка учится в Йельском университете.

Трогательная встреча после разрыва звездной пары

Линда приехала в Нью-Гейвен, чтобы проведать Вайолет и провести с ней время, что подчеркнуло теплые родственные связи между семьями. В подписи к фото она написала: "Нью-Гейвен с моей любимой студенткой Еля!", чем вызвала волну приятных эмоций у подписчиков.

Сестра Джей Ло провела день с дочерью Аффлека - фото 1
Сестра Джей Ло с дочерью Аффлека. Фото: Instagram.com/lyndalopez

Отметим, что у Дженнифер Лопес есть еще одна сестра, Лесли, которая работает преподавателем музыки. И как мы видим, даже на фоне развода Дженнифер и Бен продолжают оставаться одной большой семьей, избегая публичных конфликтов. В мае Лопес посетила выпускную вечеринку Вайолет, а в августе девушка появилась на светском мероприятии в изысканном платье от Dolce & Gabbana, которое когда-то носила сама Дженнифер.

Интересно, что дети пара также поддерживают теплые отношения. Средний ребенок Аффлека и его бывшей жены Дженнифер Гарнер, 15-летняя Финн, очень близка с 16-летней дочерью Лопес, Эмми. Известно, что дети всячески пытались сохранить брак своих звездных родителей, однако, к сожалению, их усилия не увенчались успехом.

Ранее мы писали о том, кто поддержал Бена Аффлека после развода с Джей Ло.

Также мы сообщали, что у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес возникли разногласия при разводе по поводу общего имущества.

 

Бен Аффлек знаменитости звезды Голливуд Дженнифер Лопес

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