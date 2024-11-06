Селена Гомес назвала болезнь, из-за которой не может похудеть - фото, детали

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Певица Селена Гомес впервые назвала свой серьезный диагноз. Из-за болезни звезда не может лишиться лишнего веса.

О заболевании певица заговорила в комментариях в TikTok.

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На днях звезда появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Для светского раута Селена выбрала черное обжатое платье, подчеркнувшее ее фигуру.

На фото певица держала руки у талии, что спровоцировало кучу негативных комментариев в сети. Пользователи предположили, что таким образом звезда пытается скрыть избыточный вес в кадре.

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Селена отреагировала на издевку в соцсетях и поставила хейтеров на место. Певица впервые призналась, что испытывает серьезную болезнь, которая не дает ей похудеть.

Звезда призналась, что страдает синдромом чрезмерного бактериального роста (СЧБР). Болезнь вызывает нарушение пищеварения и микрофлоры в кишечнике.

"Как же меня раздражает это... У меня СЧБР в тонком кишечнике. Он воспаляется. Мне безразлично, что я не худощава. У меня нет такого тела. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек", — написала Селена.

Селена Гомес ответила на хейт. Фото: скриншот

После этого Селена удалила видео и ограничила комментарии под своими публикациями в сети.

Ранее Селена Гомес показала свой романтический уикенд с любимым в Диснейленде.

Также певица ответила на хейт из-за того, что не может иметь детей.