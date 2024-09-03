Сальма Гайек на яхте отметила 58-летие фотосессией в ярком бикини

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Сальма Хайек в понедельник, 2 сентября, отпраздновала свой 58-й день рождения, поделившись коллекцией фотографий в купальниках. Звезда позволила своим 28 миллионам подписчикам заглянуть в ее роскошную жизнь в отпуске.

Фото звезда опубликовала в социальной сети.

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В серии поразительных фото актриса снялась в элегантных купальниках, демонстрируя свою невероятную фигуру. Звезда не раз подчеркивала, что такие фото пользуются наибольшей популярностью в ее аккаунте в социальной сети.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

"День рождения в бикини, поздравляю меня с 58-м днем ​​рождения!", — Сальма подписала карусель и добавила, что все фото сделаны недавно.

Актриса и ее супруг-бизнесмен Франсуа-Анри Пино поженились в 2009 году. Пара недавно появилась в списке самых богатых людей The Sunday Times за 2024 год с общим состоянием примерно 7,7 миллиарда долларов. Их состояние уменьшилось с примерно 10,1 миллиарда долларов в 2023 году, из-за чего их рейтинг снизился с 21-го до 31-го в списке.

Пино занимает должность председателя правления и генерального директора Kering с 2005 года, а личное состояние Сальмы Хайек оценивается более чем в 125 миллионов долларов благодаря ее успешной карьере в кино и прибыльной рекламе в сфере красоты и моды.

Несмотря на падение, пара остается одной из самых богатых в мире, а их влияние распространяется на многие отрасли.

История любви Сальмы и Франсуа Анри началась в 2006 году, когда они встретились на фестивале в Венеции. Они быстро влюбились друг в друга и в следующем году объявили о помолвке. Они родили свою дочь Валентину в сентябре 2007 года и поженились на частной церемонии в День святого Валентина в 2009 году, после чего состоялась вторая пышная свадьба в Венеции в апреле. До встречи с Сальмой Франсуа-Анри был женат на Доротее Лепер, с которой он имеет двоих детей, Франсуа и Матильду.

У него также были короткие отношения с супермоделью Линдой Евангелистой, от которой у него есть сын Августин.

Сальма имела отношения с актером Эдвардом Нортоном. Празднование дня рождения также состоялось после того, как Сальма рассказала о том, что она верила, что погибнет в авиакатастрофе со своей подругой Пенелопой Крус.

Напомним, Наталка Денисенко поразила фото в белье. А раньше мы писали, что Сальма Хайек отдохнула на Ибице.