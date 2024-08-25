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Наречена Ді Капріо у крихітному бікіні відпочила з актором на розкішній яхті

25 серпня 2024 07:50
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Наречена Ді Капріо у крихітному бікіні відпочила з актором на розкішній яхті
Модель Вітторія Черетті. Фото: instagram.com/vittoria/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Леонардо Ді Капріо та його наречена Вітторія Черетті відпочили на розкішній яхті на півдні Франції. 49-річна зірка "Титаніка" та його 26-річна дівчина провели частину літа в круїзах Середземним морем, зупиняючись у таких модних місцях, як Сардинія.

Про це пише Daily Mail.

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Коли вони були в Італії, Вітторія була помічена з каблучкою, що викликало лавину чуток про справжній стан їхніх стосунків. Під час відпустки Вітторія засмагала на шезлонзі у крихітному бікіні.

 

Актор Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті
Актор Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті. Фото: instagram.com/backgrid_usa/

 

Актор Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті
Актор Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті. Фото: instagram.com/backgrid_usa/

 

Під час останньої відпустки Європою Лео час від часу супроводжував його давній друг Тобі Магуайр. Двох акторів об’єднує тісний зв’язок, що сягає корінням у 1990-ті роки.

Лео та Вітторія вперше були помічені влітку минулого року, коли їй щойно виповнилося 25 років, і з того часу їх кілька разів бачили разом. Пізніше того ж місяця він був помічений на обіді з Вітторією в Лос-Анджелесі.

Вітторія та Лео познайомилися на минулорічному Каннському кінофестивалі, де відбулася прем’єра його нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця".

Нагадаємо, Ді Капріо перевтілився у незвиний образ для нової ролі.

Леонардо Ді Капріо закордонні зірки зірки зіркова пара

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