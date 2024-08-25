Невеста Ди Каприо в крошечном бикини отдохнула с актером на роскошной яхте

Модель Виттория Черетти. Фото: instagram.com/vittoria/

Леонардо Ди Каприо и его невеста Виттория Черетти отдохнули на роскошной яхте на юге Франции. 49-летняя звезда "Титаника" и его 26-летняя девушка провели часть лета в круизах по Средиземному морю, останавливаясь в таких модных местах, как Сардиния.

Об этом пишет Daily Mail.

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Когда они были в Италии, Виттория была замечена с кольцом, что вызвало лавину слухов о состоянии их отношений. Во время отпуска Виттория загорала на шезлонге в крошечном бикини.

Актер Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото: instagram.com/backgrid_usa/

Актер Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото: instagram.com/backgrid_usa/

Во время последнего отпуска по Европе Лео время от времени сопровождал его давний друг Тоби Магуайр. Двух актеров объединяет тесная связь, уходящая корнями в 1990-е годы.

Лео и Виттория были впервые замечены летом прошлого года, когда ей только исполнилось 25 лет, и с тех пор их несколько раз видели вместе. Позже того в том же месяце он был замечен на обеде с Витторией в Лос-Анджелесе.

Витория и Лео познакомились на прошлогоднем Каннском кинофестивале, где состоялась премьера его нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Напомним, Ди Каприо перевоплатился в необычный образ для новой роли.