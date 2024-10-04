Кевин Смита глубоко расстроен из-за развода Джей Ло и Бена Аффлека.

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Instagram/jlo_and_benaffleck

Расторжение брака Дженнифер Лопес и Бена Аффлека послужило причиной страданий для голливудского режиссера Кевина Смита. Он неоднократно работал с этими звездами на съемочной площадке и искренне верил в их любовь.

Об этом пишет The Mirror.

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Режиссер считал звезд идеальной парой и искренне радовался их воссоединению в 2021 году. Кевин Смит рассказал, что новость о разводе Джей Ло и Аффлека разбила ему сердце. А ведь актеры — его близкие коллеги. Бен играл главные роли в фильмах режиссера — "Mallrats" в 1995 году, "В погоне за Эми" в 1997 году и "Догма" в 1999 году, а Дженнифер в картине "Девушка с Джерси" в 2004 году.

Смит называл Бена "одним из моих любимых людей на планете", а о Лопес говорил "она замечательная".

"Если они не идут вперед, это разбивает мое сердце и все такое, но я всегда их обожал", — сказал режиссер.

Напомним, мы рассказывали, как актеры Джей Ло и Бен Аффлек будут делить общие миллиарды на счету во время развода. Также Аффлек стал уделять больше внимания своим детям на фоне расставания с женой.

Недавно Дженнифер Лопес попала в скандал вокруг ее арестованного бывшего бойфренда P. Diddy.