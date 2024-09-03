Ричард Гир на восьмом десятке стал на колени перед супругой во время кинофестиваля

Актер Ричард Гир с женой. Фото: Reuters

На Венецианском кинофестивале актер Ричард Гир удивил свою супругу Алехандру Сильву на красной дорожке. 75-летняя голливудская звезда был поражен красотой своей 41-летней жены, остановился, чтобы поклониться ей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер с возлюбленной присутствовали на премьере нового фильма Брэда Питта и Джорджа Клуни для AppleTV+ "Волки". Он также не смог устоять перед тем, чтобы не обнять Алехандру для поцелуя, когда они позировали вместе. Ричард выбрал черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку. Тем временем Алехандра, вышедшая замуж за звезду в 2018 году, ошеломила белым платьем в греческом стиле с разрезом до бедра.

Актер Ричард Гир с супругой. Фото: Reuters

Актер Ричард Гир с супругой. Фото: Reuters

Актер Ричард Гир с супругой. Фото: Reuters

Актер Ричард Гир с супругой. Фото: Reuters

Ричард Гир и Алехандра женились после двух лет отношений, а позже родили двух сыновей, Александра и Джеймса. Ричард имеет сына Гомера от своей бывшей супруг, модели Кери Лоуэлл, он решил назвать его в честь дедушки, а также тибетским именем Джигме, которое является его вторым именем.

Он и Кэри поженились в 2002 году, но позже развелись в 2013 году после 11 лет брака.

28 августа фильм Тима Бертона "Битлджус" открыл кинофестиваль. 81-й Венецианский кинофестиваль организован La Biennale di Venezia, и пройдет на Лидо ди Венеция с 28 августа по 7 сентября 2024 года.

Бывшая супруга Брэда Анджелина Джоли приехала для презентации фильма "Мария", в котором она играет легенду оперы Марию Каллас.

Источники говорят, что расписания были составлены таким образом, что Питт и Джоли, продолжающие судебный процесс через восемь лет после развода, не были на кинофестивале одновременно.