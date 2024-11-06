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Прощание с Мэгги Смит — как прошли похороны звезды Гарри Поттера

6 ноября 2024 10:38
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Как провели в последний путь Мэгги Смит
Мэгги Смит. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

В Лондоне, в начале ноября, состоялось прощание с легендарной актрисой Мэгги Смит, известной по роли профессора Минервы МакГонагалл из серии фильмов о Гарри Поттере. Ее похоронили через пять недель после того, как стало известно о ее смерти.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Церемония прощания была закрыта и проходила в уютной обстановке среди ближайших людей в крематории на юго-западе Лондона. Похоронили Смит на одном из лондонских кладбищ, где покоятся и другие выдающиеся британцы, в том числе Маргарет Тэтчер и комик Томми Купер.

Как прошло прощание с Мэгги Смит

Церемония прошла без публичных выступлений, и каждый из гостей получил символическую открытку с детскими фотографиями актрисы. Под фотографиями была подписана трогательная фраза: "Светлой памяти Дейм Маргарет Натали Смит".

По словам родных и друзей, прощание с актрисой было наполнено теплом и светлыми воспоминаниями. Во время прощания люди не просто произносили слова скорби, но вместе пели любимые песни и прощальные гимны.

Один из друзей Мэгги Смит даже отметил, что все происходящее напоминало теплую встречу с близким человеком.

"Церемония была трогательной, но не грустной, потому что она прожила такую яркую жизнь", — отметил один из гостей мероприятия.

Напомним, что Мэгги Смит скончалась 27 сентября в больнице, в возрасте 89 лет. Большинство помнят ее по фильмам о Гарри Поттере. Ее коллеги, такие как Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт, также выразили скорбь после ее смерти, вспоминая общие моменты со съемочной площадки и самые яркие воспоминания с легендарной актрисой.

Ранее мы писали о том, что король Чарльз почтил память звезды "Гарри Поттера".

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смерть знаменитости Гарри Поттер похороны звезды

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