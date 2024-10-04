Принц Уильям посетил матч Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии"

Принц Уильям с "легендами" команды "Астон Вилла". Фото: x.com/KensingtonRoyal/

Принц Уильям выделил в своем плотном графике время, чтобы поддержать любимую футбольную команду. Он посетил матч Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" на "Вилла Парк".

Об этом принц сообщил в соцсети X.

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2 октября принц Уэльский встретился с "легендами" команды "Астон Виллы", выигравшей Кубок европейских чемпионов 1982 года. Уильям болеет за команду Премьер-лиги и появился на матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" на "Вилла Парк".

Команда принца Уильяма добавила хештегом #UTV аббревиатуру Up the Villa, местный лозунг, что означает "Вперед, команда".

Принц Уильям поддержал клуб "Астон Вилла". Фото: x.com/KensingtonRoyal/

Сын короля Чарльза является преданным поклонником футбола и президентом Футбольной ассоциации, руководящего органа игры в Англии. В этом году он посетил несколько матчей "Астон Виллы" и время от времени приводил с собой своего старшего сына и футбольного фаната, 11-летнего принца Джорджа.

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