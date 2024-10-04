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Принц Уильям, несмотря на плотный график, посетил любимую футбольную команду

4 октября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Принц Уильям посетил матч Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии"
Принц Уильям с "легендами" команды "Астон Вилла". Фото: x.com/KensingtonRoyal/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Принц Уильям выделил в своем плотном графике время, чтобы поддержать любимую футбольную команду. Он посетил матч Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" на "Вилла Парк".

Об этом принц сообщил в соцсети X.

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2 октября принц Уэльский встретился с "легендами" команды "Астон Виллы", выигравшей Кубок европейских чемпионов 1982 года. Уильям болеет за команду Премьер-лиги и появился на матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" на "Вилла Парк".

Команда принца Уильяма добавила хештегом #UTV аббревиатуру Up the Villa, местный лозунг, что означает "Вперед, команда".

Принц Уильям, несмотря на плотный график, посетил любимую футбольную команду - фото 1
Принц Уильям поддержал клуб "Астон Вилла". Фото: x.com/KensingtonRoyal/

Сын короля Чарльза является преданным поклонником футбола и президентом Футбольной ассоциации, руководящего органа игры в Англии. В этом году он посетил несколько матчей "Астон Виллы" и время от времени приводил с собой своего старшего сына и футбольного фаната, 11-летнего принца Джорджа.

Напомним, ранее мы писали, что племянница короля Чарльза, принцесса Беатрис, беременна вторым ребенком. Также мы рассказывали, что эксперт по языку тела объяснил поведение супруги принца Гарри Меган Маркл.

спорт футбол принц Уильям королевская семья Бавария

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