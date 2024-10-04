Возможен ли скандал с P. Diddy в Украине — мнение Екатерины Осадчей

Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на громкий скандал с американским рэпером P. Diddy, обвиняемым в сексуальных домогательствах, насилии и сутенерстве. Общественный деятель предположил, возможно ли такое в Украине.

Своим мнением Екатерина поделилась в комментарии Новини.LIVE.

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Подробности скандала с американским рэпером и его так называемыми "белыми вечеринками" продолжают шокировать людей по всему миру. Громкий инцидент заставил многих задуматься о том, возможно ли что-нибудь подобное в других странах, в частности в Украине.

Впрочем, по мнению Осадчей, в нашем шоу-бизнесе вряд ли когда-нибудь смогут "выплыть" подобные истории. Все же в Украине и США разный менталитет, да и украинские звезды имеют гораздо меньше возможностей для такого "размаха".

"У нас другое общество. У нас пока что "MeToo" (флешмоб в поддержку жертв сексуального насилия. — Ред.) не очень может сработать. Я думаю, что то, что происходит сейчас, и то, что происходило с теми продюсерами, и все, что происходит в американском обществе, у нас тоже так будет. Но пока что нет. Мы другая страна, у нас другие моральные цензы. И размер денег у звезд другой, и размах другой. И у нас никто никого не убивает за карьеру", — высказалась ведущая.

Кроме того, по мнению Екатерины, украинцы сейчас больше сосредоточены на том, чтобы разоблачать и расследовать преступления РФ в Украине, а не искать внутренних проблем.

"У нас есть другой враг, который не позволяет нам расслабляться и думать о каких-то вещах, не касающихся преступлений врагов, а не своих собственных внутри страны", — сказала Осадчая.

Между тем, в сети обсуждают причастность других звезд к вероятным преступлениям P. Diddy. Пользователи разнесли Бейонсе за ее молчание на фоне скандала с американским рэпером.

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