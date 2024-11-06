Кейт Миддлтон вернулась к спорту и готовится к туру с принцем Уильямом.

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон активнее возвращается к исполнению королевских обязанностей после лечения онкологии. Жена принца Уильяма (первый в очереди на британский престол) возобновила тренировки в спортзале.

Об этом сообщает издание Hello.

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В прошлом месяце 42-летняя принцесса Уэльская сделала свое первое значительное публичное появление. Это произошло лишь спустя несколько недель после того, как она эмоционально заявила о завершении курса профилактической химиотерапии.

Автор бестселлера "Кэтрин: Принцесса Уэльская" Роберт Джобсон считает, что уже скоро будет значительно больше публичных появлений Кейт Миддлтон. По его словам, принцесса Уэльская отправится в заграничные поездки. Но Кейт будет придерживаться подхода "меньше — лучше", выбирая свои публичные выступления для максимального эффекта.

"Насколько я понимаю, Кэтрин чувствует себя очень хорошо. Она снова тренируется в тренажерном зале и делает все, что хотела делать. Мы будем видеть ее гораздо чаще", — рассказал он.

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже появлялись вместе в прошлом месяце. Фото: Reuters

По словам писателя, причастного к Букингемскому дворцу, принцесса Уэльская будет возвращаться к активностям поэтапно. Роберт Джобсон уверяет, что Миддлтон уделяет больше времени семье. Впрочем, в следующем году, по словам писателя, принц и принцесса Уэльские отправятся за границу вместе.

"Они снова начнут путешествовать. Думаю, что в следующем году они совершат по крайней мере один тур. Я ожидал бы поездку в Канаду или куда-то на каком-то этапе. А Италия — это та поездка, которую они могли бы совершить за два-три дня", — отметил Джобсон.

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