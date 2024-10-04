Валерий Залужный отказал Камалия вступать в ряды ВСУ - подробности

Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В начале полномасштабной войны певица Камалия хотела встать в защиту Украины, но все же отказалась от подписания контракта. На решение артистки повлиял бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом Камалия рассказала в интервью изданию "Фокус".

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В начале войны Камалия осталась в Украине и была серьезно настроена на то, чтобы взять в руки оружие. Исполнительница планировала подписать контракт и стать снайпершей.

Однако, по словам певицы, генерал Залужный заставил ее задуматься и настоял на том, чтобы она не вступала в армию. Как вспомнила Камалия, экс-главнокомандующий заверил ее, что больше пользы государству она принесет как волонтер и общественный деятель.

"Он посадил меня перед собой и сказал: "Ты понимаешь, если подпишешь контракт, ты не сможешь выезжать. А как же дети? Ты, прежде всего, мать. Ты волонтер, многое делаешь для ВСУ, для людей. Твоя миссия – дарить людям радость, помогать гуманитарно, быть мамой". Я задумалась и решила не подписывать контракт", — рассказала звезда.

Валерий Залужный и Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия поддерживает связь с генералом Залужным, который теперь занимает должность посла Украины в Великобритании.

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