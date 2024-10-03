Скандал из P. Diddy — известные новые детали

Рэпер P.Diddy. Фото: Reuters

Стали известны новые подробности "грязных" вечеринок скандального американского рэпера P. Diddy. Многие звезды покидали гулянки до того, как на них появлялись наркотики и интим.

Об этом сообщает Page Six.

Читайте также:

Скандальные вечеринки P. Diddy

По данным источников издания, некоторые гости громкой вечеринки рэпера ждали "сигнала", чтобы покинуть его дикие пирушки.

"То, что происходило до 2 часов ночи, было очень скромным по сравнению с тем, что происходило в 5 утра", — сообщил источник.

Инсайдер утверждает, что сам присутствовал на одной из печально известных вечеринок: "Известно, что они были дикими. На этих вечеринках можно было делать все, что угодно". По словам другого источника, многие звезды первой величины шли рано, еще до того, как события "набирали обороты" между 2 и 3 часами ночи.

"Девушки начинали терять свою одежду. Это был сигнал для людей, чтобы уйти", — утверждает собеседник.

Инсайдер утверждает, что в это время появлялись наркотики и гулянки продолжались до 7 утра.

Напомним, рэпера взяли под стражу в Нью-Йорке в прошлом месяце и предъявили обвинения в торговле людьми, рэкете и проституции.

Ранее мы писали, что американские музыканты Канье Вест и Джастин Бибер годами намекали на преступления P. Diddy. Также мы рассказывали, что появились детали романа певицы Дженнифер Лопес и P. Diddy.