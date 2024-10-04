Дочь рэпера Эминема станет мамой

Хейли Джейд Мазерс с мужем Эваном МакКлинтоком. Фото: instagram.com/hailiejade/

Дочь американского рэпера Эминема Хейли Джейд Мазерс поделилась с поклонниками радостной новостью. Девушка забеременела вскоре после свадьбы.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Дочь рэпера поделилась трогательными кадрами, на которых она с мужем Эваном МакКлинтоком обнимается на кухне, держа в руках снимки УЗИ. Супруги ждут малыша.

"Мама и папа есть. 2025", — подписала фото девушка.

Эминем разделил радостную новость с поклонниками в своем привычном стиле — через музыку. Артист опубликовал клип на песню Temporary, в котором поделился семейными кадрами с дочерью, ее свадьбой, а также рассказал о том, как узнал, что скоро станет дедушкой.

Хейли подарила рэперу футболку голубого цвета с надписью Grandpa (с англ. — Дедушка), в которую спрятала снимки УЗИ.

Напомним, ранее мы писали, что младшая на 30 лет девушка актера Венсана Касселя объявила о своей беременности. Также мы рассказывали, что беременная жена телеведущего Владимира Остапчука поразмышляла на тему возраста.