Дочка Емінема висловилася про деякі пісні репера

Донька репера Емінема Хейлі Джейд Сміт. Фото: instagram.com/hailiejade/

Дочка американського репера Емінема Хейлі Джейд Сміт зізналася, що їй важко слухати деякі пісні свого знаменитого батька без емоцій. Артист присвятив немало пісень рідній людині.

Про це пише Page Six.

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Обговорюючи його нову пісню свого тата "Somebody Save Me" Хейлі розповіла про те, що доволі болісно сприйняла її. Вона зазначила, що подивившись кліп "повністю" один раз, не впевнена, чи зможе "зробити це знову". У цьому треку репер вибачається перед донькою за непросте дитинство. Емінем боровся із наркотичною залежністю.

"Я, безумовно, плачу кожного разу, коли чую це взагалі", — сказала вона про пісню.

"Переглядаючи відео і слухаючи пісні, я відчуваю, я розумію, що мої батьки пройшли багато складнощів. Хоча коли я росла, то не усвідомлювала, наскільки все було погано. Але зараз, як доросла людина, озираючись назад, про це так страшно думати. І я думаю, що саме тому я так сильно хвилююся, коли слухаю пісні тата та думаю про те, що могло статися", — пояснила Хейлі.

Дівчина додала, що чим старшою вона стає, тим менше слухає пісні репера. Проте їй цікаво дивитися його старі сімейні кліпи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдина біологічна донька Емінема вийшла заміж. А також репер брутально презентував вихід нового альбому.