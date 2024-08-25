Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Эминема призналась, что музыка отца доводит ее до слез arrow

Дочь Эминема призналась, что музыка отца доводит ее до слез

25 августа 2024 09:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дочь Эминема высказалась о некоторых песнях рэпера
Дочь репера Эминема Хейли Джейд Смит. Фото: instagram.com/hailiejade/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Дочь американского репера Эминема Хэйли Джейд Смит призналась, что ей тяжело слушать некоторые песни своего знаменитого отца без эмоций. Артист посвятил немало песен родному человеку.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Дочь Эминема о творчестве папы

Обсуждая его новую песню своего папы "Somebody Save Me" Хейли рассказала о том, что довольно болезненно восприняла ее. Она отметила, что посмотрев клип "полностью" один раз, не уверена, сможет ли "сделать это снова". В этом треке репер извиняется перед дочерью за непростое детство. Эминем боролся с наркотической зависимостью.

"Я, безусловно, плачу каждый раз, когда слышу это вообще", — сказала она о песне.

"Просматривая видео и слушая песни, я чувствую, я понимаю, что мои родители прошли много сложностей. Хотя когда я росла, то не осознавала, насколько все было плохо. Но сейчас, когда я стала взрослой, оглядываясь назад, об этом так страшно думать. И я думаю, что поэтому я так сильно волнуюсь, когда слушаю песни папы и думаю о том, что могло произойти", — объяснила Хейли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Hailie Jade (@hailiejade)

Девушка добавила, что чем старше она становится, тем меньше слушает песни репера. Однако ей интересно смотреть его старые семейные клипы.

Напомним, ранее мы писали, что единственная биологическая дочь Эминема вышла замуж. А также репер грубо презентовал выход нового альбома.

Эминем песни зарубежные звезды дочь творчество

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:18 Ночной обстрел Николаевщины — повреждено около 15 домов

09:57 Зеленский показал новую украинскую ракету-дрон "Паляниця"

09:53 Пожар в Пересыпском районе Одессы — спасатели полтора часа боролись с огнем

09:44 Где Буффон и Нойер — названо десять величайших вратарей в истории футбола

09:22 Поспешите с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени усложняется

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

09:16 Ночная российская атака дронами и баллистикой — сколько целей уничтожили силы ПВО

08:47 Оккупанты ударили ракетами по Балаклее — в ГСЧС показали разрушения после обстрела

08:23 Мужчина хотел выехать из Украины по израильскому паспорту — как его наказал суд

07:54 Лунин принял решение о трансфере из Реала — куда перейдет футболист

07:40 Россияне ударили по Харькову — мэр Терехов заявил о поврежденных домах и раненых

10:18 Ночной обстрел Николаевщины — повреждено около 15 домов

09:57 Зеленский показал новую украинскую ракету-дрон "Паляниця"

09:53 Пожар в Пересыпском районе Одессы — спасатели полтора часа боролись с огнем

09:44 Где Буффон и Нойер — названо десять величайших вратарей в истории футбола

09:22 Поспешите с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени усложняется

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

09:16 Ночная российская атака дронами и баллистикой — сколько целей уничтожили силы ПВО

08:47 Оккупанты ударили ракетами по Балаклее — в ГСЧС показали разрушения после обстрела

08:23 Мужчина хотел выехать из Украины по израильскому паспорту — как его наказал суд

07:54 Лунин принял решение о трансфере из Реала — куда перейдет футболист

07:40 Россияне ударили по Харькову — мэр Терехов заявил о поврежденных домах и раненых

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту