Дочь Эминема высказалась о некоторых песнях рэпера

Дочь репера Эминема Хейли Джейд Смит. Фото: instagram.com/hailiejade/

Дочь американского репера Эминема Хэйли Джейд Смит призналась, что ей тяжело слушать некоторые песни своего знаменитого отца без эмоций. Артист посвятил немало песен родному человеку.

Об этом пишет Page Six.

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Обсуждая его новую песню своего папы "Somebody Save Me" Хейли рассказала о том, что довольно болезненно восприняла ее. Она отметила, что посмотрев клип "полностью" один раз, не уверена, сможет ли "сделать это снова". В этом треке репер извиняется перед дочерью за непростое детство. Эминем боролся с наркотической зависимостью.

"Я, безусловно, плачу каждый раз, когда слышу это вообще", — сказала она о песне.

"Просматривая видео и слушая песни, я чувствую, я понимаю, что мои родители прошли много сложностей. Хотя когда я росла, то не осознавала, насколько все было плохо. Но сейчас, когда я стала взрослой, оглядываясь назад, об этом так страшно думать. И я думаю, что поэтому я так сильно волнуюсь, когда слушаю песни папы и думаю о том, что могло произойти", — объяснила Хейли.

Девушка добавила, что чем старше она становится, тем меньше слушает песни репера. Однако ей интересно смотреть его старые семейные клипы.

Напомним, ранее мы писали, что единственная биологическая дочь Эминема вышла замуж. А также репер грубо презентовал выход нового альбома.