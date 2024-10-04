Американская певица Бейонсе со своим супругом Jay-Z. Фото: instagram/liljupiterr

Певицу Бейонсе также вовлекли в теорию заговоров вокруг арестованного репера P. Diddy. Его обвиняют в сутенерстве, притязаниях и рекруте. Певицу же подозревают в убийстве звезд и тотальных репрессиях по поводу всех артистов, получавших Grammy.

Редакция Новини.LIVE рассказывает ужасающие подробности.

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После ареста репера P. Diddy и обвинения в сексуальном насилии и сутенерстве его друзья также попали под прицел. Особенно ближайшее окружение — Бейонсе и его муж Jay-Z.

В теории заговора говорится, что эта троица убивала звезд ради продвижения Бейонсе. А именно устранили Aaliyah, Left Eye и Майкла Джексона. Все они погибли при загадочных обстоятельствах 25 числа. Ссылку на этот вывод нашли в песне Джей Коула She Knows.

Именно из-за страха смерти и репрессий от звездной троицы, другие артисты начали бояться получать Grammy в номинации "Лучший альбом года". Ведь, как известно, сама Бейонсе его так и не выиграла. Ее номинировали 5 раз, впрочем, она забирала другие номинации. Сейчас у нее уже 32 статуэтки этой премии.

В истории церемоний вручения происходило много неудобных инцидентов. Большинство связано с Бейонсе. Певица Адель, когда получала на сцене Grammy, безумно волновалась. Даже была довольно испугана. Она заявила, что на написание песен ее вдохновила Бейонсе, потому разломила статуэтку и часть подарила ей.

Похожей реакция была и у артистки Lizzo. Она во время своей речи "спела серенады" известной звезде. Словно она самая лучшая певица в мире, изменила ее жизнь и эта победа — только заслуга Бейонсе.

Такое же поведение наблюдали и у Бритни Спирс. Фанаты считают, что вероятно именно безумная троица накачивала ее запрещенными веществами, чтобы она потеряла карьеру и потеряла здравый смысл.

В то же время самым скандальным моментом считают награждение Тейлор Свифт. В отличие от других артисток, она не упоминала Бейонсе. На сцену выскочил рэпер Канье Вест, который на тот момент близко дружил с Тейлор, и внезапно заявил:

"Я очень рад, что ты получила эту награду, но, Бейонсе, твой альбом — это видео всех времен!"

После этого вражда между Канье Вестом и Тейлор Свифт заиграла красками и продолжалась многие годы. Фанаты думали, что рэпер унизил певицу. Впрочем, теперь они полагают, что он спас подругу от смерти.

Напомним, певица Бейонсе попала под волну хейта и негатива из-за ареста репера P. Diddy. Также пожилые путинистки вышли на акцию против певицы из-за ее вероятной причастности к преступлениям подозреваемого друга. Ранее стало известно, что Бейонсе обвиняют в смерти Майкла Джексона.