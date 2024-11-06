Что Бруклин Бекхэм действительно думает о британской королевской семье

Бруклин Бекхэм. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклин Бекхэм откровенно рассказал о дружбе своей семьи с британской королевской семьей. 25-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм поделился, что из всех членов королевской семьи он чаще всего общался именно с принцем Уильямом.

Об этом речь зашла в выпуске шоу Watch What Happens Live.

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Почему Бруклин Бекхэм отметил именно принца Уильяма

Когда ведущий Энди Коэн спросил, кто из королевской семьи был ближе к Бруклину в детстве, Бекхэм ответил, что это был Уильям, ведь их семья долгое время общалась именно с ним. Интересно, что Бруклин не упомянул Гарри и Меган, что усилило слухи о разногласиях между семьями. Эти слухи ходят еще с 2018 года, когда появились сообщения, что Гарри и Меган подозревали Бекхэмов в утечке информации в прессу.

Интерес к их отношениям снова возрос, когда стало известно, что король Чарльз встретился с Дэвидом Бекхэмом, пока Гарри находился в стране. При этом принцу не удалось увидеть отца из-за его занятости. Примечательно также, что в 2022 году Гарри и Меган не были приглашены на свадьбу Бруклина с Николаем Пельтцом, хотя в 2018 году Бекхэмы были гостями на королевской свадьбе принца Гарри и Меган.

Добавим, что в этом году Гарри ненадолго приезжал в Великобританию, чтобы поддержать отца, когда у него диагностировали рак. Но до примирения, возможно, еще далековато. Документальные проекты и откровенные признания Гарри на Netflix, по мнению многих, серьезно навредили его отношениям с королевской семьей.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл назвала условия для встречи короля Чарльза с внуками.

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