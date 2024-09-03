Брэд Питт появился на красной дорожке с любимой

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Отношения актера Брэда Питта и его любимой Инес де Рамон стремительно развиваются. Пара вместе появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Брэд Питт на кинособытии года с любимой

Оскароносный актер и его девушка, с которой он встречается уже два года, вместе дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, где в воскресенье состоялась премьера фильма "Одинокие волки".

Питт выбрал для такого события стильный костюм от Louis Vuitton, а 34-летняя дизайнер ювелирных украшений выглядела потрясающе в белом платье с открытыми плечами.

Брэд Питт с любимой Инес де Рамон. Фото: Reuters

Партнер Питта по фильму Джордж Клуни также присутствовал вместе со своей женой Амаль Клуни.

Влюбленные выглядели шикарно. 63-летний актер фильма "Билет в рай" выглядел элегантно в классическом черном смокинге.

Брэд Питт с любимой Инес де Рамон. Фото: instagram.com/labiennale/

На прошлой неделе организаторы кинофестиваля сообщили, что приняли дополнительные меры безопасности, чтобы Питт не встретился со своей бывшей женой Анджелиной Джоли. Супруги судятся с 2016 года.

Де Рамон раньше была раньше замужем за звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли. Они развелись в 2022 году, еще до начала ее отношений с Питтом.

Напомним, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара зажгла на вечеринке в колледже. А также Брэд Питт и Джордж Клуни приняли участие в глянцевой фотосессии.