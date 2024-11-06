Бейонсе превратилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин — фото

Бейонсе выбрала легендарные образы Памелы Андерсон — фото
В этом году американская певица Бейонсе праздновала Хэллоуин почти неделю. В отличие от многих знаменитостей она примеряла несколько образов и публиковала их на протяжении этих дней. Та, рекордсменка премии "Грэмми" преобразилась в актрису, модель Памелу Андерсон из культового сериала "Спасатели Малибу".
Ответные фотографии появились в соцсетях Бейонсе.
Бейонсе преобразилась в Памелу Андерсон
Певица уже не в первый раз появляется перед камерами в блонд-парике. В этот раз Бейонсе не просто изменила образ, но и примерила культовые образы Памелы Андерсон. Чтобы превратиться в спасателя Малибу, певица примерила культовый купальник.
Также Бейонсе выбрала другие образы Памелы, в свое время обсуждавшиеся в таблоидах и прессе. Это культовое появление модели Playboy на одной из музыкальных премий. Также певица не забыла и об известном черном платье с рукавами.
Этой серией фотографий Бейонсе поставила точку в так называемом Билловине (пародия на Хэллоуин, происходящая от имени артистки). До этого, например, жена Jay-Z превратилась в популярную фанк-рок певицу Бетти Дэвис, ушедшую из жизни в начале 2022 года. Также Бейонсе примерила образы легендарного певца Принса, скончавшегося в 2016-м.
Напомним, ранее мы писали, что американская модель Эмбер Роуз пошутила над речью Бейонсе на митинге Камалы Харрис. Также мы рассказывали, что на фоне скандала с P. Diddy Бейонсе выпустила собственные духи.
Читайте Новини.LIVE!