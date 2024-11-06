Бейонсе превратилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин — фото

Певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

В этом году американская певица Бейонсе праздновала Хэллоуин почти неделю. В отличие от многих знаменитостей она примеряла несколько образов и публиковала их на протяжении этих дней. Та, рекордсменка премии "Грэмми" преобразилась в актрису, модель Памелу Андерсон из культового сериала "Спасатели Малибу".

Ответные фотографии появились в соцсетях Бейонсе.

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Певица уже не в первый раз появляется перед камерами в блонд-парике. В этот раз Бейонсе не просто изменила образ, но и примерила культовые образы Памелы Андерсон. Чтобы превратиться в спасателя Малибу, певица примерила культовый купальник.

Певица Бейонсе в образе спасателя Малибу. Фото: Instagram/beyonce

Также Бейонсе выбрала другие образы Памелы, в свое время обсуждавшиеся в таблоидах и прессе. Это культовое появление модели Playboy на одной из музыкальных премий. Также певица не забыла и об известном черном платье с рукавами.

Певица Бейонсе в одном из образов Памелы Андерсон на музыкальной премии. Фото: Instagram/beyonce

Бейонсе выбрала фасон черного платья, в котором позировала в свое время Памела Андерсон. Фото: Instagram/beyonce

Этой серией фотографий Бейонсе поставила точку в так называемом Билловине (пародия на Хэллоуин, происходящая от имени артистки). До этого, например, жена Jay-Z превратилась в популярную фанк-рок певицу Бетти Дэвис, ушедшую из жизни в начале 2022 года. Также Бейонсе примерила образы легендарного певца Принса, скончавшегося в 2016-м.

Напомним, ранее мы писали, что американская модель Эмбер Роуз пошутила над речью Бейонсе на митинге Камалы Харрис. Также мы рассказывали, что на фоне скандала с P. Diddy Бейонсе выпустила собственные духи.