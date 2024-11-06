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Анну Тринчер оплевал верблюд — смешное видео

6 ноября 2024 16:44
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
На Анну Тринчер плюнул верблюд.
Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Певица и блоггер Анна Тринчер попала в конфуз. Неожиданный поворот событий ждал звезду в зоопарке.

Артистка рассказала в Instagram, что с ней случилось.

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На Анну Тринчер плюнул верблюд

Неприятный инцидент с певицей произошел при знакомстве с животным. Анна хотела угощать верблюда морковью, как вдруг он плюнул прямо на голову звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Однако артистка не стала расстраиваться и посмеялась над конфузом вместе с поклонниками.

"А я просто хотела спеть ему новую песню… Эх Вася, Вася", — подписала ролик Тринчер.

Анна Тринчер рассмешила фанатов
Анна Тринчер рассмешила фанатов. Фото: instagram.com/annatrincher_official

В комментариях подписчики пошутили по поводу того, что произошло с певицей и предложили свои версии такой неожиданной реакции у верблюда.

"Так понравилась песня, что слюна потекла".

"Это было до денег! Все ОК".

"Он цьомнуть хотел, так понравилась песня".

"Это был очень пылкий поцелуй".

Напомним, на днях Анна Тринчер на своем сольном концерте довела до слез выступлением с раненым бойцом.

Также мы писали, что бывший муж певицы Александр Волошин похвастался виллой на Бали.

Анна Тринчер украинские звезды певица инцидент конфуз

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

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