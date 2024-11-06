На Анну Тринчер плюнул верблюд.

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица и блоггер Анна Тринчер попала в конфуз. Неожиданный поворот событий ждал звезду в зоопарке.

Артистка рассказала в Instagram, что с ней случилось.

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Неприятный инцидент с певицей произошел при знакомстве с животным. Анна хотела угощать верблюда морковью, как вдруг он плюнул прямо на голову звезды.

Однако артистка не стала расстраиваться и посмеялась над конфузом вместе с поклонниками.

"А я просто хотела спеть ему новую песню… Эх Вася, Вася", — подписала ролик Тринчер.

Анна Тринчер рассмешила фанатов. Фото: instagram.com/annatrincher_official

В комментариях подписчики пошутили по поводу того, что произошло с певицей и предложили свои версии такой неожиданной реакции у верблюда.

"Так понравилась песня, что слюна потекла".

"Это было до денег! Все ОК".

"Он цьомнуть хотел, так понравилась песня".

"Это был очень пылкий поцелуй".

Напомним, на днях Анна Тринчер на своем сольном концерте довела до слез выступлением с раненым бойцом.

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