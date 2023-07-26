Защищает от радиации и поглощает воду: химики открыли новый химический материал

Ученые за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Химики сделали инновационное дополнение к своим инструментам. Теперь глинистые минералы, известные как наноглина, обладают оптимизированными свойствами и пригодятся во многих сферах жизни.

Об этом пишет the Science Times.

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Еще с начала 2000-х годов ученые сделали немало полезных для человечества открытий, связанных с использованием наноглины. Так, с ее помощью научились совершенствовать эпоксидные покрытия, ускорять рост кровеносных сосудов и даже превращать песок в плодородную почву.

Вышеперечисленные успехи наноглины были достигнуты еще задолго до 2023 года. Однако впереди у ученых еще много открытий. Так, команда исследователей из Университета Миссури создала микроскопические материалы из глины, производящие химические слои под конкретные потребности. Это значительно расширяет спектр применения наноглины.

"Мы можем настроить функцию и форму химических компонентов, представленных на поверхности наноглины, чтобы сделать все, что мы хотим построить. Мы лишь раскрыли верхушку айсберга относительно возможностей этих материалов", — пояснил исследователь проекта и адъюнкт-профессор Университета Миссури Гэри Бейкер.

Как работает наноглина

Для понимания того, как работает наноглина профессор Бейкер рекомендует представить игрушечный резиновый мячик, из которого выходят тысячи нитей. В конце каждой из них есть электрический заряд.

"Это аналогично магниту — положительно заряженные вещи будут прилипать к отрицательно заряженным вещам. тяжелых металлов, таких как кадмий, и смогут удалить их, к примеру из загрязненного водоема", — рассказал ученый.

К тому же, каждую частицу наноглины можно настроить с помощью различных химических компонентов. Это делает наноглину пригодной для разработки диагностических датчиков для биомедицинской визуализации или обнаружения взрывчатки и боеприпасов.

"По сути, наноглина представляет собой химические строительные блоки, разработанные со специальными функциями, которые собраны в чрезвычайно тонкие двумерные микроскопические листы — тоньше цепи человеческой ДНК и в 100 000 раз тоньше листа бумаги", — сказал Бейкер.

Именно поэтому ученый утверждает, что наноглина уже пользуется большим спросом. Ведь материалы из нее могут комфортно покрыть поверхность любого объемного объекта и задать совсем другие характеристики его поверхности.

Напомним, ученые показали редкие кадры вулкана на Марсе, когда-то активного.

В то же время, авторы исследования из Университета Хоккайдо рассказали, какие деревья росли на Земле миллионы лет назад.