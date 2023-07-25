Які дерева росли на Землі мільйони років тому: науковці описали викопний ліс
Дослідники детально описали прекрасно збережений скам'янілий ліс, який раніше виявили у Японії. Дослідники розповіли, які дерева росли на Землі мільйони років тому.
Про це повідомляє Science Alert.
Що відомо про знахідку науковців
Як зазначається у публікації, віднайдений дослідниками ліс існував у епоху пізнього міоцену, яка тривала приблизно від 10,4 до 5 мільйонів років тому. Знайдений ліс, імовірно, розташовувався під нинішньою річкою Кісо, на північний схід від Нагої.
Науковці вважають, що це унікальне відкриття наблизить їх до реконструкції всієї євразійської рослинності епохи міоцену.
Зазначимо, що вперше ліс був помічений ще 1994 року під час сильної посухи — тоді з води з'явилося близько 400 скам'янілих пнів. Згодом рівень води в річці знову підвищився, сховавши під собою скам'янілі залишки дерев. Утім, дослідникам все ж вдалося успішно вивчити 137 із них, а також скам'яніле листя.
В чому особливість дослідження
Автори дослідження з Університету Хоккайдо опублікували свій аналіз знайдених скам'янілостей і представили зображення рослин, які колись покривали цю місцевість.
Варто зазначити, що особливість цього дослідження полягає у тому, що вкрай рідко вдається виявити скам'янілості рослин у такому хорошому стані.
За словами авторів дослідження, основна складність полягає у тому, що спочатку вченим необхідно зібрати скам'янілості всіх столів і листя, а потім провести аналіз і визначити які з них належать яким. Дослідники зазначають, що цей викопний ліс надає рідкісну можливість, оскільки у цьому районі явно переважав один тип стовбура й один тип листя. Вчені вивчили 137 пнів і 130 з них ідентифікували як Wataria parvipora.
Як розповів провідний автор дослідження, біолог Тосіхіро Ямада, ватарія — це деревна копалина, яка має характерні кільця росту, а такої її легко ідентифікувати за відсутністю смоляних каналів і численними паренхіматозними променями.
Нагадаємо, раніше поблизу Тайваню дайвери помітили величезну "рибу-весло", також відому як "рибу Судного дня". За повір'ями місцевих жителів, ця риба з'являється тоді, коли має статися сильний землетрус.
Також повідомлялося, що науковці відкрили секрет "брами до пекла", розташованої у Туркменістані.