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Які дерева росли на Землі мільйони років тому: науковці описали викопний ліс

25 липня 2023 19:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Які дерева росли на Землі мільйони років тому: науковці описали викопний ліс
Знайдені у Японії скам'янілі залишки лісу. Фото: sciencealert.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Дослідники детально описали прекрасно збережений скам'янілий ліс, який раніше виявили у Японії. Дослідники розповіли, які дерева росли на Землі мільйони років тому.

Про це повідомляє Science Alert.

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Що відомо про знахідку науковців

Як зазначається у публікації, віднайдений дослідниками ліс існував у епоху пізнього міоцену, яка тривала приблизно від 10,4 до 5 мільйонів років тому. Знайдений ліс, імовірно, розташовувався під нинішньою річкою Кісо, на північний схід від Нагої. 

Місце, де знайшли скам'янілий ліс. Фото: Scientific Reports
Місце, де знайшли скам'янілий ліс. Фото: Scientific Reports

Науковці вважають, що це унікальне відкриття наблизить їх до реконструкції всієї євразійської рослинності епохи міоцену. 

Зазначимо, що вперше ліс був помічений ще 1994 року під час сильної посухи — тоді з води з'явилося близько 400 скам'янілих пнів. Згодом рівень води в річці знову підвищився, сховавши під собою скам'янілі залишки дерев. Утім, дослідникам все ж вдалося успішно вивчити 137 із них, а також скам'яніле листя. 

В чому особливість дослідження 

Автори дослідження з Університету Хоккайдо опублікували свій аналіз знайдених скам'янілостей і представили зображення рослин, які колись покривали цю місцевість. 

Варто зазначити, що особливість цього дослідження полягає у тому, що вкрай рідко вдається виявити скам'янілості рослин у такому хорошому стані. 

Поверхня викопного листка. Фото: sciencealert.com
Поверхня викопного листка. Фото: sciencealert.com

За словами авторів дослідження, основна складність полягає у тому, що спочатку вченим необхідно зібрати скам'янілості всіх столів і листя, а потім провести аналіз і визначити які з них належать яким. Дослідники зазначають, що цей викопний ліс надає рідкісну можливість, оскільки у цьому районі явно переважав один тип стовбура й один тип листя. Вчені вивчили 137 пнів і 130 з них ідентифікували як Wataria parvipora.

Як розповів провідний автор дослідження, біолог Тосіхіро Ямада, ватарія — це деревна копалина, яка має характерні кільця росту, а такої її легко ідентифікувати за відсутністю смоляних каналів і численними паренхіматозними променями.

Кільця росту Wataria parvipora. Фото: sciencealert.com
Кільця росту Wataria parvipora. Фото: sciencealert.com

Нагадаємо, раніше поблизу Тайваню дайвери помітили величезну "рибу-весло", також відому як "рибу Судного дня". За повір'ями місцевих жителів, ця риба з'являється тоді, коли має статися сильний землетрус.

Також повідомлялося, що науковці відкрили секрет "брами до пекла", розташованої у Туркменістані. 

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