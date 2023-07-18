Брами до пекла на Землі — як виглядають, де знаходяться та що про них відомо

Науковці відкрили брами до пекла: що вдалось знайти всередині серед полум'я
Брами до пекла — звучить фантастично і більше схоже на назву фільму. Проте, вони дійсно існують на Землі й відкрили їх самі люди понад 50 років тому. Що ще не менш дивовижно — всередині серед страшного полум'я та піску вдалося виявити життя.
Де знаходиться найстрашніше місце на планеті, як воно виглядає та що вдалося знайти вченим, розповідаємо далі в матеріалі.
Як вчені відкрили брами до пекла
Історія почалася 1971 року в Туркменістані — неподалік Поселення Дарваза в пустелі Каракум радянскі геологи виявили скупчення підземного газу й почали буріння розвідувальної свердловини. Та випадково вони натрапили на підземну каверну (порожнечу). В результаті утворилася гігантська діра, наповнена газом. Ширина цього утворення 70 м, а найбільша глибина — 20 м.
Пізніше було вирішено підпалити кратер, передбачалось, що газ вигорить повністю за кілька років. Проте вчені недооцінили обсяги запасів. Порожнина горить і досі, хоч пройшло вже понад 50 років. Цікаво, що його навіть гарно видно з космосу.
Місцеві швидко дали назву цьому страшному місцю — "Брами до пекла".
Як всередині пекельної вирви знайшли життя — історія безстрашного дослідника
Абсолютно все навколо цього кратера нежиле і пустельне: ні рослин, ні тварин, тільки камені, піски та пекельний вбивчий вогонь.
Проте одному безстрашному мандрівнику та досліднику з Канади Джорджу Коронісу вдалося знайти всередині життя! Він також став першою в світі людиною, яка спустилася на дно кратера глибиною 30 м. Сталося це в листопаді 2013 року.
Метою Короніса було зібрати ґрунт на дні кратера, щоб зрозуміти, чи можуть якісь організми існувати в подібних умовах.
Якщо хтось думає, що спуститися на дно палаючого кратера легко, він дуже сильно помиляється. На підготовку в науковця пішло півтора року.
Короніс був одягнений в жаронепроникний костюм, мав при собі апарат для дихання і спеціальне альпіністське спорядження з кевлару, інакше воно оплавилося б від сильної спеки.
Свої відчуття під час спуску в кратер дослідник порівняв із перебуванням на іншій планеті. Навколо тисячі язиків полум'я та страшний гул від газу, що горить. Можливо, саме така атмосфера й панує у самому пеклі.
Людина, якій вдалося побувати всередині пекельних воріт та повернутися назад, зробила велике відкриття для науки. Короніс знайшов бактерії, які живуть на дні кратера і почуваються чудово за високих температур. Дивним виявилося те, що ці бактерії не зустрічаються ніде на поверхні землі, живучи у невеликій екосистемі на дні розпеченого кратера.
Виявлення таких форм життя дуже важливе з погляду астробіології, адже на багатьох планетах за межами Сонячної системи умови нагадують пекельний кратер Дарваза.
Раніше ми писали про те, що поблизу Тайваню дайвери помітили величезну "рибу-весло", також відому як "рибу Судного дня". Поява морської істоти віщує страшні виклики для людства.