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Науковці відкрили брами до пекла: що вдалось знайти всередині серед полум'я

18 липня 2023 21:20
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Брами до пекла на Землі — як виглядають, де знаходяться та що про них відомо
Вогняний кратер в Туркменістані, який називають воротами до пекла. Фото: Shutterstock
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Брами до пекла — звучить фантастично і більше схоже на назву фільму. Проте, вони дійсно існують на Землі й відкрили їх самі люди понад 50 років тому. Що ще не менш дивовижно — всередині серед страшного полум'я та піску вдалося виявити життя. 

Де знаходиться найстрашніше місце на планеті, як воно виглядає та що вдалося знайти вченим, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Як вчені відкрили брами до пекла 

Історія почалася 1971 року в Туркменістані — неподалік Поселення Дарваза в пустелі Каракум радянскі геологи виявили скупчення підземного газу й почали буріння розвідувальної свердловини. Та випадково вони натрапили на підземну каверну (порожнечу). В результаті утворилася гігантська діра, наповнена газом. Ширина цього утворення 70 м, а найбільша глибина — 20 м.

Пізніше було вирішено підпалити кратер, передбачалось, що газ вигорить повністю за кілька років. Проте вчені недооцінили обсяги запасів. Порожнина горить і досі, хоч пройшло вже понад 50 років. Цікаво, що його навіть гарно видно з космосу.

Місцеві швидко дали назву цьому страшному місцю — "Брами до пекла". 

 

Як вчені відкрили брами до пекла
Брами до пекла в пустелі Каракум. Фото: fa.al-ain.com

Як всередині пекельної вирви знайшли життя — історія безстрашного дослідника 

Абсолютно все навколо цього кратера нежиле і пустельне: ні рослин, ні тварин, тільки камені, піски та пекельний вбивчий вогонь.

Проте одному безстрашному мандрівнику та досліднику з Канади Джорджу Коронісу вдалося знайти всередині життя! Він також став першою в світі людиною, яка спустилася на дно кратера глибиною 30 м. Сталося це в листопаді 2013 року.

Метою Короніса було зібрати ґрунт на дні кратера, щоб зрозуміти, чи можуть якісь організми існувати в подібних умовах.

 

Що знайшли науковці в кратері Дарваза - Ворота пекла
Дослідник Джордж Короніс біля кратеру Дарваза. Фото: google.com

Якщо хтось думає, що спуститися на дно палаючого кратера легко, він дуже сильно помиляється. На підготовку в науковця пішло півтора року. 

Короніс був одягнений в жаронепроникний костюм, мав при собі апарат для дихання і спеціальне альпіністське спорядження з кевлару, інакше воно оплавилося б від сильної спеки.

Свої відчуття під час спуску в кратер дослідник порівняв із перебуванням на іншій планеті. Навколо тисячі язиків полум'я та страшний гул від газу, що горить. Можливо, саме така атмосфера й панує у самому пеклі. 

 

Як дослідник побував у пеклі та що вдалося знайти
Дослідник Джордж Короніс спускається всередину кратеру Дарваза. Фото: google.com

Людина, якій вдалося побувати всередині пекельних воріт та повернутися назад, зробила велике відкриття для науки. Короніс знайшов бактерії, які живуть на дні кратера і почуваються чудово за високих температур. Дивним виявилося те, що ці бактерії не зустрічаються ніде на поверхні землі, живучи у невеликій екосистемі на дні розпеченого кратера.

Виявлення таких форм життя дуже важливе з погляду астробіології, адже на багатьох планетах за межами Сонячної системи умови нагадують пекельний кратер Дарваза.

 

Раніше ми писали про те, що поблизу Тайваню дайвери помітили величезну "рибу-весло", також відому як "рибу Судного дня". Поява морської істоти віщує страшні виклики для людства. 

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