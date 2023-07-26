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Захищає від радіації та поглинає воду: хіміки відкрили новий хімічний матеріал

26 липня 2023 14:45
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Валерія Пержун
редактор
Захищає від радіації та поглинає воду: хіміки відкрили новий хімічний матеріал
Науковці за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Хіміки зробили інноваційне доповнення до своїх інструментів. Відтепер глинисті мінерали, відомі як наноглина, мають оптимізовані властивості і стануть в нагоді у багатьох сферах життя. 

Про це пише the Science Times.

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Як вчені винайшли новий спосіб використання наноглини

Ще з початку 2000-х років вчені зробили чимало корисних для людства відкриттів пов'язаних з використанням наноглини. Так, з її допомогою навчились вдосконалювати епоксидні покриття, прискорювати ріст кровоносних судин та навіть перетворювати пісок на родючий ґрунт. 

Вищеперелічені успіхи наноглини були досягнуті ще задовго до 2023 року. Однак попереду у вчених ще багато відкриттів. Так, команда науковців з Університету Міссурі створила мікроскопічні матеріали з глини, які виробляють хімічні шари під конкретні потреби. Це значно розширює спектр застосування наноглини. 

"Ми можемо налаштувати функцію та форму хімічних компонентів, представлених на поверхні наноглини, щоб зробити все, що ми хочемо побудувати. Ми лише розкрили верхівку айсберга щодо можливостей цих матеріалів", — пояснив дослідник проєкту та ад’юнкт-професор Університету Міссурі Гері Бейкер.

Як працює наноглина

Для розуміння того, як саме працює наноглина професор Бейкер рекомендує уявити іграшковий гумовий м’ячик, з якого виходять тисячі ниток. На кінці кожної з них є електричний заряд.

"Це аналогічно магніту — позитивно заряджені речі будуть прилипати до негативно заряджених речей. Наприклад, позитивно заряджені наноглини можуть притягувати групу шкідливих фторованих хімікатів, відомих як PFAS, які мають негативний заряд. Або, зробивши наноглину негативно зарядженою, вона може прилипати до позитивно заряджених іонів важких металів, таких як кадмій, і допомагати видалити їх із забрудненої водойми", — розповів науковець.

До того ж кожну наноглину можна налаштувати за допомогою різних хімічних компонентів. Це робить їх придатними для розробки діагностичних датчиків для біомедичної візуалізації або виявлення вибухівки та боєприпасів.

"По суті, ці наноглини являють собою хімічні будівельні блоки, розроблені зі спеціальними функціями, які зібрані в надзвичайно тонкі двовимірні мікроскопічні аркуші — тонші за ланцюг людської ДНК і в 100 000 разів тонші за аркуш паперу", — сказав Бейкер.

Саме тому науковець стверджує, що наноглина вже користується великим попитом. Адже матеріали з неї можуть поверхнево покрити зовнішню частину будь-якого об’ємного об’єкта  і створити абсолютно інші властивості його поверхні.

Нагадаємо, вчені показали рідкісні кадри вулкана на Марсі, що колись був активний.

Водночас автори дослідження з Університету Хоккайдо розповіли, які дерева росли на Землі мільйони років тому.

 

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