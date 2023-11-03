Когда люди впервые задумались о внеземной жизни — мнение ученых

Древние египетские фрески. Жизнь египтян. Фото: stock.adobe.com

С древнейших времен существует множество свидетельств о необычных объектах в небе, огне, странных сияниях, "колесницах богов" и т.д. И это вызывает закономерный вопрос: когда люди впервые начали задумываться, что, кроме нас во Вселенной могут существовать другие живые существа, развитые внеземные цивилизации.

Знаток истории и автор многих статей о паранормальных явлениях Джеймс Фелтон в колонке в IFLScience говорит, что на самом деле описания НЛО не являются чем-то современным.

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Тысячелетие назад люди также говорили о непонятных небесных явлениях, их толковали по-разному от богов, посетивших Землю до неизвестных существ из других миров.

По словам писателя, ранние упоминания о необычных событиях относятся к периоду между 223 и 91 годами до н. э. В древнегреческих и древнеримских хрониках упоминается о "небесном огне", "дырах в небе" и "ночных солнцах".

На первый взгляд эти описания могут показаться на встрече с пришельцами. Но у современной науки уже есть ответы. Было подмечено, что эти ранние наблюдения якобы НЛО часто совпадали с 11-летними циклами полярных сияний, что свидетельствует, что люди были свидетелями природных явлений, таких как Северное сияние.

Если брать другие свидетельства от 218 г. до н. е. до 65 г. н. э., то они говорят о круглых щитах (вероятно, метеоритах) и "огненных копьях", простиравшихся по небу. Есть даже упоминания о "кораблях" в небе. Современные исследователи предполагают, что древние люди могли столкнуться с таким явлением как мираж.

В конце концов, во всех этих исторических свидетельствах мы не находим упоминаний об инопланетянах или посетителях из других миров. Поэтому логично предположить, что древние люди были свидетелями метеоритных дождей, птиц в полете или других природных явлений, которые не могли объяснить.

"Крещение Христа" Аэрта де Гелдер является доказательством инопланетян для людей с очень низким порогом доказательности. Изображение: Public domain via Picryl

Когда впервые возникла концепция внеземной жизни на других планетах

Так, еще в 5 веке до н. е. в Древней Греции философы Левкипп и Демокрит создали интересную теорию атомизма, согласно которой Вселенная состоит из крошечных неделимых частиц, которые, объединяясь, образуют все, что мы видим вокруг.

Демокрит решил пойти еще дальше и сделал предположение, что с нескончаемым количеством этих атомов должно существовать нескончаемое количество миров.

Позже ученик Демокрита Метродор Хиосский высказал такое мнение:

"Кажется бессмысленным, что на большом поле растет только один стебель, а в бесконечном пространстве существует только один мир".

Римский поэт Лукреций поддержал это мнение, сказав:

"Ничто во Вселенной не уникально и едино, а потому в других регионах должны существовать другие земли, населенные разными племенами людей и породами зверей".

Хотя эти идеи могут звучать удивительно современно, важно отметить, что Демокрит жил во времена, когда люди еще не понимали, что звезды на самом деле являются далекими солнцами. Тогда человечество считало, что эти "другие земли" не существуют на небе, а где-то вне нашего мира, подобно концепции параллельных вселенных в современной физике.

Аристотелевская философия отвергала идею многих миров, тогда как религия также подавляла любые научные идеи, не рисовавшие Бога как всемогущего.

Однако в начале XV века произошло значительное смещение, когда кардинал Римской католической церкви, величайший немецкий мыслитель того времени, философ, теолог и математик Николаус Кребс написал влиятельную книгу.

Немецкий мыслитель, богослов Николаус Кребс. Фото: wikipedia.org

В своем труде он предположил, что жизнь, подобная земной, может существовать в солнечных и звездных регионах. Он отрицал мнение, что Земля является единственным обитаемым миром. Вместо этого он предполагал, что в каждой области Вселенной могут быть обитатели с разной природой, и все они произошли от Бога, которого он считал центром и окружностью всех звездных царств.

"Об обитателях миров, отличных от нашего собственного, мы можем знать еще меньше, не имея стандартов, по которым их можно было бы оценить. Можно предположить, что в области Солнца существуют солнечные существа, яркие и образованные жители, и по своей природе более духовные, чем те, что могут населять Луну… В то время как те, кто на земле, более грубые и материальные", — писал Николаус Кребс.

По всей вероятности, именно труд этого ученого можно считать первой реальной концепцией существования внеземной жизни в других мирах в космосе.

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