Коли люди вперше замислилися про позаземне життя — думка вчених

Стародавні єгипетські фрески. Життя єгиптян. Фото: stock.adobe.com

З прадавніх часів існує безліч свідчень про незвичайні об'єкти в небі, вогні, дивні сяяння, "колісниці богів" тощо. І це викликає закономірне питання: коли ж люди вперше почали задумуватися, що, крім нас у Всесвіті можуть існувати інші живі істоти, розвинені позаземні цивілізації.

Знавець історії та автор багатьох статей про паранормальні явища Джеймс Фелтон у колонці в IFLScience говорить, що насправді описи НЛО не є чимось сучасним.

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Тисячоліття тому люди також говорили про незрозумілі небесні явища, їх тлумачили по-різному від богів, що завітали на Землю до невідомих істот з інших світів.

За словами письменника, ранні згадки про незвичайні події належать до періоду між 223 і 91 роками до н. е.. У давньогрецьких і давньоримських хроніках згадується про "небесний вогонь", "діри в небі" і "нічні сонця".

На перший погляд, ці описи можуть здатися на зустрічі з прибульцями. Та у сучасної науки вже є відповіді. Було помічено, що ці ранні спостереження нібито НЛО часто збігалися з 11-річними циклами полярних сяйв, що свідчить про те, що люди були свідками природних явищ, таких як Північне сяйво.

Якщо брати інші свідчення від 218 р. до н. е. до 65 р. н. е., то вони говорять про круглі щити (ймовірно, метеорити) і "вогняні списи", що простягалися по небу. Є навіть згадки про "кораблі" в небі. Сучасні дослідники припускають, що стародавні люди могли стикнутися з таким явищем як міраж.

Врешті решт у всіх цих історичних свідченнях ми не знаходимо згадок про інопланетян або відвідувачів з інших світів. Тому логічно припустити, що стародавні люди були свідками метеоритних дощів, птахів у польоті або інших природних явищ, які не могли пояснити.

"Хрещення Христа" Аерта де Гелдера є доказом інопланетян для людей із дуже низьким порогом доказовості. Зображення: Public domain via Picryl

Коли вперше виникла концепція позаземного життя на інших планетах

Так, ще у 5 столітті до н. е. в Стародавній Греції філософи Левкіпп і Демокріт створили цікаву теорію атомізм, за якою Всесвіт складається з крихітних неподільних частинок, які, об'єднуючись, утворюють все, що ми бачимо навколо.

Демокріт вирішив піти ще далі й зробив припущення, що з нескінченною кількістю цих атомів має існувати нескінченна кількість світів.

Пізніше учень Демокріта Метродор Хіоський висловив таку думку:

"Здається безглуздим, що на великому полі росте лише одна стеблина, а в нескінченному просторі існує лише один світ".

Римський поет Лукрецій підтримав цю думку, сказавши:

"Ніщо у Всесвіті не є унікальним і єдиним, а тому в інших регіонах повинні існувати інші землі, населені різними племенами людей і породами звірів".

Хоча ці ідеї можуть звучати напрочуд сучасно, важливо зазначити, що Демокріт жив у часи, коли люди ще не розуміли, що зірки насправді є далекими сонцями. Тоді людство вважало, що ці "інші землі" не існують на небі, а десь поза нашим світом, подібно до концепції паралельних всесвітів у сучасній фізиці.

Арістотелівська філософія відкидала ідею багатьох світів, тоді як релігія також придушувала будь-які наукові ідеї, які не малювали Бога як всемогутнього.

Однак на початку XV століття стався значний зсув, коли кардинал Римської католицької церкви, найбільший німецький мислитель того часу, філософ, теолог та математик Ніколаус Кребс написав впливову книгу.

Німецький мислитель, теолог Ніколаус Кребс. Фото: wikipedia.org

У своїй праці він припустив, що життя, подібне до земного, може існувати в сонячних і зоряних регіонах. Він заперечував думку, що Земля є єдиним населеним світом. Натомість він припускав, що в кожній області Всесвіту можуть бути мешканці з різною природою, і всі вони походять від Бога, якого він вважав центром і окружністю всіх зоряних царств.

"Про мешканців світів, відмінних від нашого власного, ми можемо знати ще менше, не маючи стандартів, за якими їх можна було б оцінити. Можна припустити, що в області Сонця існують сонячні істоти, яскраві та освічені мешканці, і за своєю природою більш духовні, ніж ті, що можуть населяти Місяць… Тоді як ті, хто на землі, більш грубі й матеріальні", — писав Ніколаус Кребс.

Ймовірно, саме працю цього науковця можна вважати першою реальною концепцією існування позаземного життя в інших світах у космосі.

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