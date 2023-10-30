Пошуки позаземного життя — які є докази у вчених та чи можливе вторгнення

Докази існування інопланетного життя. Фото: Новини.LIVE

Століттями люди замислювалися, чи справді ми одні у всьому Всесвіті або ж десь все ж існує інопланетна раса, з якою поки що зв'язатися немає можливостей. Ще більший інтерес до цієї теми підігрівають новини про те, що вчені знаходять потенційно придатні для життя планети, де є вода, океани та кисень, дивні космічні сигнали тощо. Може здатися, що людство перебуває на порозі великого позаземного відкриття.

Та чи справді це так і чи треба землянам готуватися до інопланетного вторгнення? На ці питання відповіли експерти у коментарі виданню Live Science, розповівши, які реальні наукові докази життя поза межами Землі є у вчених.

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Що ж, на жаль чи на щастя, реальність далека від фантастичних фільмів про прибульців по типу "Людей у чорному", "Прибуття" або ж "Марс атакує". Щобільше, наразі у вчених немає жодних наукових доказів інопланетян, а отже не варто чекати вторгнення найближчим часом.

"Я не думаю, що у нас поки що є чіткі докази будь-якого роду інопланетного життя", — заявив професор астрофізики та екзопланетних наук у Кембриджському університеті Нікку Мадхусудхан.

Проте, чи існує шанс, що докази з'являться?

За словами Мадхусудхана, справді наразі у дослідників є лише натяки з різних куточків всесвіту, "є докази придатних для життя умов".

Іншими словами, є ознаки того, що на деяких планетах і супутниках може бути життя, але ми ще не знайшли безперечних доказів.

Дослідники шукають ознаки життя всередині та за межами нашої Сонячної системи. Так, Мадхусудхан очолив дослідження, опубліковане в жовтні 2023 року в The Astrophysical Journal Letters, яке виявило натяки на наявність океану на планеті під назвою K2-18 b, розташованій на відстані понад 100 світлових років від нас. Їхні дані також свідчать про "потенційні ознаки" диметилсульфіду, хімічної речовини, яка, наскільки нам відомо, виробляється лише життям на Землі.

"Це дуже умовно. Ми не знаємо, присутня вона чи ні, але ми бачимо її в даних на певному рівні", — сказав вчений.

Тільки в нашій галактиці можуть бути сотні мільйонів планет, придатних для життя. Як стверджують планетологи, планети здатні "створювати" життя, якщо вони розташовані в так званій зоні проживання, — відстані від зірки, де на поверхні кам’янистої планети можлива наявність рідкої води — найголовнішого інгредієнта для живих істот, таких як на Землі.

Планети та супутники за межами зони проживання також не обов’язково негостинні для життя. Наприклад, супутник Юпітера Європа не знаходиться в зоні проживання Сонця, але під крижаною кіркою є солоний океан, у якому може бути життя.

Ці потенційні ознаки інопланетного життя будуть предметом подальших досліджень. Мадхусудхан додав, що він не здивується, якщо ми знайдемо докази позаземного мікробного життя протягом наступного десятиліття. І це вже буде справді сенсаційне відкриття!

"Я був би дуже здивований, якби там не було жодного життя", — додав він.

Вчені обов'язково знайдуть більше ознак води та океанів, які можуть вказувати на придатність для життя, а також газів, які можуть бути наслідком життя.

Планета X Сонячної системи. Фото: Roberto Molar Candanosa and Scott Sheppard

Як вчені можуть прискорити пошуки інопланетного життя

Астрофізик, планетолог та професор з Массачусетського технологічного інституту, яка написала книгу "Найменші вогники у Всесвіті: мемуари", Сара Сігер заявили, що єдиний шанс справді підтвердити існування інопланетного життя — здійснювати місії зі збору зразків з інших планет та повернення їх на Землю для вивчення.

Проте такі місії можуть тривати роками. А щоб потрапити до деяких далеких планет, таких як K2-18 b, знадобиться більше мільйона років. Навіть відряджання нашого найшвидшого зонда до найближчої відомої екзопланети, Проксими Центавра b, займе тисячі років.

Тож, поки що людство не має технологій, які могли б прискорити цей процес. Тому пошуки життя поза Землею поки що обмежені. Але хто знає, може, інопланетяни знайдуть нас раніше, ніж ми їх.

Kepler-186f, де рідка вода може скупчуватися на поверхні планети. Зображення: NASA

Раніше ми розповідали, чому інопланетяни досі не вийшли на контакт із людством — вчені дали пояснення, і воно нікому не сподобається.

Нагадаємо, ми писали, що на Урані знайшли ключ до пошуку позаземного життя.

Також ми повідомляли, публікували нове дослідження вчених, у якому стверджується, що на карликовій планеті Церера можуть існувати живі організми.