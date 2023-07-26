Загадки морских глубин: эксперты исследуют тайну рекордного тепла океана
Раскаленные океаны усиливают волны смертоносной жары, штормы и наводнения на суше. Более 80% этих водоемов остаются некартографированными и неисследованными. Ученые массово начали исследовать морские глубины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Исследование морских глубин
Жестокая морская жара в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень льда в Антарктиде привели к значительным исследованиям.
Несмотря на множество подводных роботов, гидролокаторов на поверхности морей и спутников в космосе глубины океанов так и не удалось полностью исследовать.
"Мы действительно не знаем, почему и как некоторые очень интересные вещи происходят в глубинах океана. Мы не знаем, потому что нет данных", — сказала океанограф из Калифорнийского университета в Сан-Диего Натали Зильберман.
Одной из самых больших морских загадок является то, что у морского льда Антарктического океана не хватает куска размером с Аргентину, который в прошлом месяце достиг самого низкого уровня за весь июнь. По данным Национального центра данных США о снеге и льде, морской лед там уменьшился на 2,6 миллиона квадратных километров. Это ниже среднего показателя между 1981 и 2010 годами.
Напомним, недавно химики открыли новый химический материал, защищающий от радиации и поглощающий воду.