Загадки морских глубин: эксперты исследуют тайну рекордного тепла океана

Исследователи на корабле Deep Argo в Тихом океане. Фото: Deep Argo

Раскаленные океаны усиливают волны смертоносной жары, штормы и наводнения на суше. Более 80% этих водоемов остаются некартографированными и неисследованными. Ученые массово начали исследовать морские глубины.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Жестокая морская жара в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень льда в Антарктиде привели к значительным исследованиям.

Несмотря на множество подводных роботов, гидролокаторов на поверхности морей и спутников в космосе глубины океанов так и не удалось полностью исследовать.

"Мы действительно не знаем, почему и как некоторые очень интересные вещи происходят в глубинах океана. Мы не знаем, потому что нет данных", — сказала океанограф из Калифорнийского университета в Сан-Диего Натали Зильберман.

Одной из самых больших морских загадок является то, что у морского льда Антарктического океана не хватает куска размером с Аргентину, который в прошлом месяце достиг самого низкого уровня за весь июнь. По данным Национального центра данных США о снеге и льде, морской лед там уменьшился на 2,6 миллиона квадратных километров. Это ниже среднего показателя между 1981 и 2010 годами.

Напомним, недавно химики открыли новый химический материал, защищающий от радиации и поглощающий воду.