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Загадки морських глибин: експерти досліджують таємницю рекордного тепла океану

26 липня 2023 16:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Загадки морських глибин: експерти досліджують таємницю рекордного тепла океану
Дослідники на кораблі Deep Argo у Тихому океані. Фото: Deep Argo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Розпечені океани посилюють хвилі смертоносної спеки, шторми та повені на суші. Понад 80% цих водойм залишаються некартографованими та недослідженими. Вчені масово почали досліджувати морські глибини.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Дослідження морських глибин 

Жорстока морська спека в Північній Атлантиці та рекордно низький рівень льоду в Антарктиді спричинили значні дослідження.

Попри велику кількість підводних роботів, гідролокаторів на поверхні морів та супутників у космосі глибини океанів так і не вдалося повністю дослідити. 

"Ми насправді не знаємо, чому і як деякі дуже цікаві речі відбуваються в глибинах океану. Ми не знаємо, тому що немає даних", — сказала океанограф з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Наталі Зільберман.

Однією з найбільших морських загадок є те, що в морському льоду Антарктичного океану не вистачає шматка розміром з Аргентину, який минулого місяця досяг найнижчого рівня за весь червень. За даними Національного центру даних США про сніг і лід, морський лід там зменшився на 2,6 мільйона квадратних кілометрів. Це нижче середнього показника між 1981 і 2010 роками.

Нагадаємо, нещодавно хіміки відкрили новий хімічний матеріал, який захищає від радіації та поглинає воду.

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