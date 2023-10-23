Почему космос черный, хотя Вселенная усыпана звездами — астроном объяснил парадокс

Планеты, звезды и астероиды в темном пространстве. Фото: bmxlovesk.xyz

По подсчетам ученых, Вселенная содержит не менее 200 миллиардов триллионов звезд. Многие даже ярче, чем наше Солнце. Так что фактически космос должен постоянно светиться, как рождественская елка, но этого не происходит и мы наблюдаем сплошную тьму.

Почему же в космосе царит вечная ночь и так ли это действительно? На вопросы ответил доцент кафедры астрономии из Университета Бойсе, штат Айдахо, Брайан Джексон, пишет IFLScience.

Читайте также:

Почему звезды не наполняют космос светом?

Человечество так часто задумывалось над этим, что у вопроса появилось название — парадокс Ольберса или фотометрический парадокс. Многие ученые пытались понять его и решить эту сверхсложную тайну.

Три самые распространенные версии утверждают следующее:

Звезды во Вселенной распределены фрактально, а не равномерно. Мы видим темное небо, поскольку звезды расположены слишком далеко от Земли и потому кажутся тусклыми. Космос заполнен межзвездной пылью, которая блокирует свет от далеких звезд.

К сожалению, ни одно из этих утверждений неверно. Во-первых, Вселенная почти идеально изотропна (то есть одинакова во всех направлениях).

Во-вторых, по закону обратных квадратов, если разделить Вселенную на сферические слои с Землей в центре, то каждый слой звезд будет излучать одинаковое количество света, независимо от расстояния до Земли. В результате все небо будет равномерно освещено.

И, в-третьих, свет, излучаемый звездами, неизбежно нагрел бы космическую пыль. Согласно закону сохранения энергии, пыль вскоре начала бы излучать поглощенный свет и сиять так же ярко как звезды.

Планета Земля в темном космосе. Фото: wallpaperaccess.com

Как же на самом деле решается феномен Ольберса?

Ученые выделили два фактора, которые могут объяснить "парадокс темного неба". Именно из-за них мы видим пустое пространство между звездами на ночном небе.

Наша вселенная очень старая. По подсчетам ученых, ей около 13,8 миллиарда лет. Для преодоления расстояний света требуется определенное время, поэтому мы можем наблюдать объекты, находящиеся не далее 13,8 световых лет от Земли. Поскольку размер Вселенной бесконечен, многие звезды и галактики остаются невидимыми для нас просто потому, что свет от них еще не достиг Земли. Вселенная постоянно расширяется. Расширение Вселенной было открыто в 1929 году астрофизиком и космологом Эдвином Хабблом. Он обнаружил, что волны света от далеких звезд и галактик "растягиваются" из-за того, что эти объекты быстро удаляются от нас. Этот феномен получил название красный сдвиг (смещение): возникает, когда длина световой волны увеличивается и смещается в сторону красной части электромагнитного спектра. Излучение от очень дальних объектов "растягивается" так сильно, что становится инфракрасным. А глаза человеческие не приспособлены к инфракрасному свету, поэтому мы не можем видеть далекие звезды и галактики.

Таким образом, мы видим темный космос, потому что свет от звезд еще не достиг нас или же свет сместился в инфракрасную область спектра, которую мы не видим.

Напомним, мы рассказывали, действительно ли люди созданы из звездной пыли.

Также мы писали, что ученые выдвинули теорию, почему инопланетяне не вышли на контакт с человечеством.