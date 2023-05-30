Известно, кто имеет самый высокий показатель IQ в мире

Человек проходит тест на определение уровня IQ. Фото: google.com

Несмотря на то, что тесты на определение уровня IQ — коэффициента интеллекта достаточно субъективны и не учитывают многие факторы, есть те, кто продолжает набирать самые высокие баллы. Кроме того, по этому делу немало рекордсменов.

Об этом сообщает Portaltele.

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У кого самый высокий уровень IQ

Отмечается, что обычно люди получают результат около 100 баллов по этим тестам, но существуют люди, у которых он значительно выше.

Не считая того, IQ является просто единицей измерения. Например, человек с IQ 130 не на 30% умнее того, у кого IQ 100. Также из-за изменений в методиках тестирования сложно сравнивать результаты, полученные в разные периоды времени.

Так, в настоящее время мужчина Теренс Тао имеет самый высокий уровень IQ в мире. Его результаты тестов показали, что он набрал между 225 и 230 баллами.

Теренс Тао, имеющий самый высокий уровень IQ в мире. Фото: google.com

Ранее в 1990 году была другая чемпионка — Мэрилин Вос Савант, ее IQ был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса и составлял 228 баллов.

Издание также добавляет, что самыми умными людьми в истории можно назвать Уильяма Джеймса Сидиса, Аду Лавлейс, Кристофера Майкла Лангана, Альберта Эйнштейна, Леонардо да Винчи, Шо Яно, Кэтрин Джонсон, Стивена Хокинга.

Напомним, что ученые рассказали, как мы можем "разогнать" свой мозг на 100%. Однако они также предупредили, что это может угрожать эпилепсией, поскольку мозг работает оптимально, активируя только необходимые нейроны.

Также мы сообщали, что исследование показало, что понимание, память и размышления могут начать ухудшаться уже в 45 лет. Существует ряд признаков, указывающих на то, что мозг быстро стареет, таким образом можно попытаться предотвратить это.