Як використовувати мозок на всю потужність та чим це загрожує

Чоловік тримає на руці намальовану голограму мозку. Фото: freepik.com

Вчені розповіли, як ми можемо "розігнати" свій мозок на 100%. Однак вони також попередили, що це може загрожувати епілепсією, оскільки мозок працює оптимально, активуючи лише необхідні нейрони.

Про це повідомляє Portaltele.

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Як покращити роботу мозку

Зазначається, що такі речовини, як серотонін та дофамін, можуть покращити роботу мозку. Проте їхнє використання може мати негативні наслідки й може бути небезпечним у довгостроковій перспективі. Іншим методом покращення мозкової активності є електрична стимуляція мозку за допомогою електродів. Вона ефективна, але потребує подальших досліджень, щоб краще зрозуміти її вплив.

Одним із варіантів для покращення використання мозку є нейроінтерфейси. Це пристрої, що підключаються до мозку для введення команд безпосередньо з нього. Вони вже застосовуються в медицині для допомоги людям із паралічем. Крім того, за допомогою цього пристрою проводяться експерименти зі стимуляцією зорової кори, а також можливості відновлення слуху та покращення рухових функцій.

Ідея полягає в тому, щоб об’єднати можливості мозку та комп’ютерів, щоб людина могла використовувати свої природні здібності у взаємодії з інформацією. Але поки що неясно як цього досягти.

Чи є небезпека

Зазначається, що нейроінтерфейси також мають свої ризики. Результати експериментів зі встановленням імплантатів у мозок тварин та людей були невтішними. Перед тим, як застосовувати стимуляцію мозку, необхідно ретельно вивчити усі можливі наслідки.

Нагадаємо, що американські лікарі успішно провели першу внутрішньоутробну операцію на мозку плода. Ще ненароджена дитина мала хворобу під назвою мальформація вени Галена, що є судинною аномалією.