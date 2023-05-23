Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Як використовувати мозок на всю потужність та чим це загрожує arrow

Як використовувати мозок на всю потужність та чим це загрожує

23 травня 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як використовувати мозок на всю потужність та чим це загрожує
Чоловік тримає на руці намальовану голограму мозку. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені розповіли, як ми можемо "розігнати" свій мозок на 100%. Однак вони також попередили, що це може загрожувати епілепсією, оскільки мозок працює оптимально, активуючи лише необхідні нейрони.

Про це повідомляє Portaltele.

Читайте також:

Як покращити роботу мозку

Зазначається, що такі речовини, як серотонін та дофамін, можуть покращити роботу мозку. Проте їхнє використання може мати негативні наслідки й може бути небезпечним у довгостроковій перспективі. Іншим методом покращення мозкової активності є електрична стимуляція мозку за допомогою електродів. Вона ефективна, але потребує подальших досліджень, щоб краще зрозуміти її вплив.

Одним із варіантів для покращення використання мозку є нейроінтерфейси. Це пристрої, що підключаються до мозку для введення команд безпосередньо з нього. Вони вже застосовуються в медицині для допомоги людям із паралічем. Крім того, за допомогою цього пристрою проводяться експерименти зі стимуляцією зорової кори, а також можливості відновлення слуху та покращення рухових функцій.

Ідея полягає в тому, щоб об’єднати можливості мозку та комп’ютерів, щоб людина могла використовувати свої природні здібності у взаємодії з інформацією. Але поки що неясно як цього досягти.

Чи є небезпека

Зазначається, що нейроінтерфейси також мають свої ризики. Результати експериментів зі встановленням імплантатів у мозок тварин та людей були невтішними. Перед тим, як застосовувати стимуляцію мозку, необхідно ретельно вивчити усі можливі наслідки.

Нагадаємо, що американські лікарі успішно провели першу внутрішньоутробну операцію на мозку плода. Ще ненароджена дитина мала хворобу під назвою мальформація вени Галена, що є судинною аномалією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB