Відомо, хто має найвищий показник IQ у світі

Чоловік проходить тест на визначення рівня IQ. Фото: google.com

Попри те, що тести на визначення рівня IQ — коефіцієнта інтелекту, доволі суб'єктивні й не враховують багато факторів, є ті, хто продовжує набирати найвищі бали. Крім того, у цій справі чимало рекордсменів.

Про це повідомляє Portaltele.

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У кого найвищий рівень IQ

Зазначається, що зазвичай люди отримують результат близько 100 балів за цими тестами, але існують люди, у яких він значно вищий.

З іншого боку, IQ є просто одиницею виміру. Наприклад, людина з IQ 130 не є на 30% розумнішою за того, у кого IQ 100. Також через зміни в методиках тестування складно порівнювати результати, отримані в різні періоди часу.

Так, наразі чоловік Теренс Тао має найвищий рівень IQ у світі. Його результати тестів показали, що він набрав між 225 та 230 балами.

Теренс Тао, який має найвищий рівень IQ у світі. Фото: google.com

Раніше 1990 року була інша чемпіонка — Мерілін Вос Савант, її IQ був зареєстрований у Книзі рекордів Гіннеса й складав 228 балів.

Видання також додає, що найрозумнішими людьми в історії можна назвати Вільяма Джеймса Сідіса, Аду Лавлейс, Крістофера Майкла Лангана, Альберта Ейнштейна, Леонардо да Вінчі, Шо Яно, Кетрін Джонсон, Стівена Хокінга.

Нагадаємо, що вчені розповіли, як ми можемо "розігнати" свій мозок на 100%. Однак вони також попередили, що це може загрожувати епілепсією, оскільки мозок працює оптимально, активуючи лише необхідні нейрони.

Також ми повідомляли, що дослідження показало, що розуміння, пам'ять та міркування можуть почати погіршуватися вже в 45 років. Існує низка ознак, які вказують на те, що мозок швидко старіє, таким чином можна спробувати запобігти цьому.