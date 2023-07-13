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Ученые обнаружили в желудке мертвого кита огромный кусок драгоценного "плавающего золота"

13 июля 2023 08:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ученые обнаружили в желудке мертвого кита огромный кусок драгоценного "плавающего золота"
"Плавающее золото", которое достали из желудка кита. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Канарских островах волны выбросили на берег мертвого кита. Ученые обнаружили в его желудке огромный кусок "плавающего золота". Он оценивается в 500 тысяч евро.

Об этом сообщает The Independent.

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По словам ученых, 13-метрового кита массой около 15 тонн вынесло на один из пляжей острова Ла-Пальма в прошлом месяце.

Ученые университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария провели вскрытие, чтобы узнать, почему кит погиб. В его желудке они обнаружили огромный камень.

"Когда я вскрывал и удалил камень, я оглянулся, и все на пляже смотрели на меня с удивлением. В тот момент я понял, что стало причиной инфекции", — рассказал глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности при университете Антонио Фернандес Родригес.

Камень весом около 9,5 кг из желудка мертвого кита оказался большим куском амбры, которую часто называют "плавающим золотом". Он ценится в парфюмерии. Ученые отметили, что это "плавающее золото" может стоить около 500 тысяч евро.

Напомним, ученые впервые определили статус человека как хищника. Они доказали, что наш вид доминирует в пищевой цепи и убивает других животных быстрее.

Также мы писали, что около 66 млн лет назад метеорит размером в 12 км упал вблизи современного полуострова Юкатан в Мексике. Однако ученые сомневаются, что он мог повлиять на жизнь на Земле настолько, что привел к гибели динозавров. Кроме того, существует вероятность, что метеорит может вернуться.

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