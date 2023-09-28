Появление нового суперконтинента на Земле уничтожит все живое — ученые узнали когда

Образование суперконтинента на планете Земля. Фото: stock.adobe.com

Ничто не длится вечно, и жизнь на планете Земля, которую мы знаем, может быть навсегда уничтожена. Согласно новому исследованию ученых, причиной такого трагического конца станет образование суперконтинента.

Как сообщает The Guardian, новая научная статья опубликована в журнале Nature Geoscience. Авторы труда заявляют, что это первая попытка смоделировать, насколько экстремальным может стать климат вследствие этой геологической перестройки.

Читайте также:

Что такое суперконтинент?

Суперконтинент или как его еще называют сверхматерик — континент, содержащий всю или почти всю континентальную кору планеты.

К наиболее известным суперконтинентам прошлого относятся:

Ваальбара (3,6-2,8 млрд гг. назад);

Кенорленд (2,7–2,1 млрд гг.);

Колумбия (1,8-1,2 млрд гг.);

Родиния (0,9-0,75 млрд гг.);

Пангея (335-150 млн гг. назад).

Ученые не исключают, что с течением времени наши континенты могут снова "слиться" воедино, образовав новый суперконтинент. Кстати, ему уже дали название Пангея Ультима (Pangea Ultima).

Образование нового суперконтинента — последствия

Современному человеку не стоит беспокоиться по поводу такого события, ведь по подсчетам исследователей, это случится не раньше чем через 250 млн лет.

Ожидается, что суперконтинент Пангея Ультима примет форму, когда все текущие континенты сольются вместе в далеком будущем.

Чтобы понять, как такое возможно, и к каким последствиям может привести слияние континентов, ученые использовали климатическую модель Метеорологического бюро Великобритании и суперкомпьютер Бристольского университета.

Ожидается, что в эпоху Ультимы Пангеи экстремальные температуры будут резкими, с большей влажностью, чем сейчас, вдоль побережья и чрезвычайно засушливыми условиями в огромных внутренних пустынях.

В новом мире температура поднимется на 15 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня, а на суше этот скачок может составлять 30 градусов Цельсия. В результате мир погрузится в экстремальную жару, которую переживал 250 миллионов лет назад в пермско-триасовый период. Тогда вымерло 90% видов живых существ на Земле.

Ученые отмечают, что способность млекопитающих, в том числе человека, адаптироваться к повышению температуры может быть слишком медленной. Поэтому массовое вымирание было вызвано прежде всего тепловым стрессом в результате большей вулканической активности, которая выбросила бы в атмосферу вдвое больше углекислого газа, чем нынешние уровни. Кроме того, Солнце излучало бы больше радиации, чем сегодня и в тропиках стали бы появляться пустыни.

Помимо прямого воздействия жары, возникнут серьезные проблемы со снабжением пищи из-за исчезновения растительности. В документе отмечается, что большинство растений испытывают стресс при температуре выше 40 градусов Цельсия и полностью разрушаются, если подвергаться действию 60 градусов Цельсия в течение длительного времени.

Ведущий автор статьи Александр Фарнсворт из Бристольского университета сказал, что перспектива еще одного вымирания, включающего людей, является напоминанием о быстротечности.

Он подчеркнул, что человечеству очень повезло с тем, что у него сейчас есть. И необходимо заботиться о нашем климате, не допуская повышения температуры.

"Мы — доминирующий вид, но Земля и ее климат решают, как долго это продлится. Что будет потом, можно только догадываться. Доминирующий вид может быть чем-то совершенно новым", — предположил Фарнсворт.

Суперконтинет Пангея Ультима. Фото: google.com

Какова цель данного исследования

Симуляция предоставила тектонические ключи к прошедшим событиям вымирания и данные, которые могли бы быть полезны астрономам, ищущим другие пригодные для жизни планеты.

До сих пор, когда астрономы сканировали нашу галактику на предмет планет, которые могли стать альтернативным домом для людей, они в основном учитывали расстояние от ближайшего солнца и наличие воды.

Новое исследование показывает, что тектоника также является важнейшим фактором в определении климата планеты.

"Если бы NASA могло отправить космический челнок только к одной планете, я бы выбрал ту, на которой не было бы суперконтинента. Лучше иметь несколько континентов, разбросанных вокруг, как сейчас, на Земле", — подытожил Фарнсворт.

Напомним, мы писали, что учёным удалось раскрыть загадочное происхождение восьмого континента Земли.

Также мы говорили, что ученые официально признали существование пятого океана на планете Земля.