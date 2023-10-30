Поиски внеземной жизни — какие доказательства у ученых и возможно ли вторжение

Ученые рассказали о доказательствах инопланетной жизни — стоит ли ждать вторжения
Веками люди задумывались, действительно ли мы одни во всей Вселенной или где-то все же существует инопланетная раса, с которой пока связаться нет возможностей. Еще больший интерес к этой теме подогревают новости, что ученые находят потенциально пригодные для жизни планеты, где есть океаны, вода и кислород, удивительные космические сигналы и т.д. Может показаться, что население земли находится на пороге великого внеземного открытия.
Но действительно ли это так и нужно ли землянам готовиться к инопланетному вторжению? На эти вопросы ответили эксперты в комментарии изданию Live Science, рассказав, какие реальные научные доказательства жизни вне Земли есть у ученых.
Пришельцы, жизнь за пределами Земли и реальные данные в руках ученых
Что ж, к сожалению, или, к счастью, реальность далека от фантастических фильмов о пришельцах по типу "Людей в черном", "Прибытии" или "Марс атакует". Более того, пока у ученых нет никаких научных доказательств инопланетян, а значит, не стоит ожидать вторжения в ближайшее время.
"Я не думаю, что у нас пока есть четкие доказательства любого рода инопланетной жизни", — заявил профессор астрофизики и экзопланетных наук в Кембриджском университете Никку Мадхусудхан.
Однако существует ли шанс, что доказательства появятся?
По словам Мадхусудхана, действительно у исследователей есть только намеки из разных уголков вселенной, "есть доказательства подходящих для жизни условий".
Иными словами, есть признаки того, что на некоторых планетах и спутниках может быть жизнь, но мы еще не обнаружили неопровержимых доказательств.
Исследователи ищут признаки жизни внутри и вне нашей Солнечной системы. Так, Мадхусудхан возглавил исследование, опубликованное в октябре 2023 года в The Astrophysical Journal Letters, обнаружившее намеки на наличие океана на планете под названием K2-18 b, расположенной на расстоянии более 100 световых лет от нас. Их данные также свидетельствуют о "потенциальных признаках" диметилсульфида, химического вещества, которое, насколько нам известно, производится только жизнью на Земле.
"Это очень условно. Мы не знаем, присутствует она или нет, но мы видим ее в данных на определенном уровне", — сказал ученый.
Только в нашей галактике могут быть сотни миллионов планет, пригодных для жизни. Как утверждают планетологи, планеты способны "создавать" жизнь, если они расположены в так называемой зоне обитания, — расстоянии от звезды, где на поверхности каменистой планеты возможно наличие жидкой воды — самого главного ингредиента для живых существ, таких как на Земле.
Планеты и спутники за пределами зоны обитания также необязательно неблагополучны для жизни. К примеру, спутник Юпитера Европа не находится в зоне обитания Солнца, но под ледяной коркой есть соленый океан, в котором может быть жизнь.
Эти потенциальные признаки инопланетной жизни будут предметом дальнейших исследований. Мадхусудхан добавил, что он не удивится, если мы найдем доказательства внеземной микробной жизни в течение следующего десятилетия. И это будет действительно сенсационное открытие!
"Я был бы очень удивлен, если бы там не было ни одной жизни", — добавил он.
Ученые обязательно найдут больше признаков воды и океанов, которые могут указывать на пригодность для жизни, а также газов, которые могут являться следствием жизни.
Как ученые могут ускорить поиски инопланетной жизни
Астрофизик, планетолог и профессор из Массачусетского технологического института, написавшая книгу "Маленькие огоньки во Вселенной: мемуары", Сара Сигер заявили, что единственный шанс действительно подтвердить существование инопланетной жизни — осуществлять миссии по сбору образцов с других планет и возвращение их на Землю для изучения.
Однако такие миссии могут продолжаться годами. А чтобы попасть на некоторые далекие планеты, такие как K2-18 b, понадобится больше миллиона лет.
Даже командировка нашего самого быстрого зонда в ближайшую известную экзопланету, Проксиму Центавра b, займет тысячи лет. Так что пока у человечества нет технологий, которые могли бы ускорить этот процесс. Потому поиски жизни вне Земли пока ограниченны. Но кто знает, может инопланетяне найдут нас раньше, чем мы их.
Раньше мы рассказывали, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с человечеством — ученые дали объяснения, и оно никому не понравится.
Напомним, мы писали, что на Уране нашли ключ к поиску внеземной жизни.
Также мы сообщали, что публиковали новое исследование ученых, в котором утверждается, что на карликовой планете Церера могут существовать живые организмы.
Читайте Новини.LIVE!