Поиски внеземной жизни — какие доказательства у ученых и возможно ли вторжение

Доказательства существования инопланетной жизни. Фото: Новини.LIVE

Веками люди задумывались, действительно ли мы одни во всей Вселенной или где-то все же существует инопланетная раса, с которой пока связаться нет возможностей. Еще больший интерес к этой теме подогревают новости, что ученые находят потенциально пригодные для жизни планеты, где есть океаны, вода и кислород, удивительные космические сигналы и т.д. Может показаться, что население земли находится на пороге великого внеземного открытия.

Но действительно ли это так и нужно ли землянам готовиться к инопланетному вторжению? На эти вопросы ответили эксперты в комментарии изданию Live Science, рассказав, какие реальные научные доказательства жизни вне Земли есть у ученых.

Читайте также:

Пришельцы, жизнь за пределами Земли и реальные данные в руках ученых

Что ж, к сожалению, или, к счастью, реальность далека от фантастических фильмов о пришельцах по типу "Людей в черном", "Прибытии" или "Марс атакует". Более того, пока у ученых нет никаких научных доказательств инопланетян, а значит, не стоит ожидать вторжения в ближайшее время.

"Я не думаю, что у нас пока есть четкие доказательства любого рода инопланетной жизни", — заявил профессор астрофизики и экзопланетных наук в Кембриджском университете Никку Мадхусудхан.

Однако существует ли шанс, что доказательства появятся?

По словам Мадхусудхана, действительно у исследователей есть только намеки из разных уголков вселенной, "есть доказательства подходящих для жизни условий".

Иными словами, есть признаки того, что на некоторых планетах и спутниках может быть жизнь, но мы еще не обнаружили неопровержимых доказательств.

Исследователи ищут признаки жизни внутри и вне нашей Солнечной системы. Так, Мадхусудхан возглавил исследование, опубликованное в октябре 2023 года в The Astrophysical Journal Letters, обнаружившее намеки на наличие океана на планете под названием K2-18 b, расположенной на расстоянии более 100 световых лет от нас. Их данные также свидетельствуют о "потенциальных признаках" диметилсульфида, химического вещества, которое, насколько нам известно, производится только жизнью на Земле.

"Это очень условно. Мы не знаем, присутствует она или нет, но мы видим ее в данных на определенном уровне", — сказал ученый.

Только в нашей галактике могут быть сотни миллионов планет, пригодных для жизни. Как утверждают планетологи, планеты способны "создавать" жизнь, если они расположены в так называемой зоне обитания, — расстоянии от звезды, где на поверхности каменистой планеты возможно наличие жидкой воды — самого главного ингредиента для живых существ, таких как на Земле.

Планеты и спутники за пределами зоны обитания также необязательно неблагополучны для жизни. К примеру, спутник Юпитера Европа не находится в зоне обитания Солнца, но под ледяной коркой есть соленый океан, в котором может быть жизнь.

Эти потенциальные признаки инопланетной жизни будут предметом дальнейших исследований. Мадхусудхан добавил, что он не удивится, если мы найдем доказательства внеземной микробной жизни в течение следующего десятилетия. И это будет действительно сенсационное открытие!

"Я был бы очень удивлен, если бы там не было ни одной жизни", — добавил он.

Ученые обязательно найдут больше признаков воды и океанов, которые могут указывать на пригодность для жизни, а также газов, которые могут являться следствием жизни.

Планета X Солнечной системы. Фото: Roberto Molar Candanosa and Scott Sheppard

Как ученые могут ускорить поиски инопланетной жизни

Астрофизик, планетолог и профессор из Массачусетского технологического института, написавшая книгу "Маленькие огоньки во Вселенной: мемуары", Сара Сигер заявили, что единственный шанс действительно подтвердить существование инопланетной жизни — осуществлять миссии по сбору образцов с других планет и возвращение их на Землю для изучения.

Однако такие миссии могут продолжаться годами. А чтобы попасть на некоторые далекие планеты, такие как K2-18 b, понадобится больше миллиона лет.

Даже командировка нашего самого быстрого зонда в ближайшую известную экзопланету, Проксиму Центавра b, займет тысячи лет. Так что пока у человечества нет технологий, которые могли бы ускорить этот процесс. Потому поиски жизни вне Земли пока ограниченны. Но кто знает, может инопланетяне найдут нас раньше, чем мы их.

Kepler-186f, вода которого может быть накапливаться на поверхности планет. Изображение: NASA

Раньше мы рассказывали, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с человечеством — ученые дали объяснения, и оно никому не понравится.

Напомним, мы писали, что на Уране нашли ключ к поиску внеземной жизни.

Также мы сообщали, что публиковали новое исследование ученых, в котором утверждается, что на карликовой планете Церера могут существовать живые организмы.