В Греции археологи обнаружили затопленный подземный город — может ли это быть Атлантидой

Место раскопок в Греции. Фото: BIld

В Греции археологи обнаружили затопленный подземный город, датируемый IV веком до нашей эры. Установлена и его принадлежность к ключевым историческим событиям Древней Греции.

Об этом сообщает Bild.

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Во время раскопок у Афин удалось обнаружить остатки затонувшего города IV века. Установлено, что найденные фундаменты построек принадлежат древнему городу Саламин.

Несмотря на то, что известно о существовании еще одного города с таким же названием, он расположен на востоке Кипра, и не имеет ничего общего с древним городом рядом с Афинами.

Мраморная скульптура. Источник: Bild

Отметим, что город Саламин известен прежде всего из-за Саламинской битвы в V веке до нашей эры, которая стала ключевым событием в греко-персидских войнах, когда древнегреческие города-государства боролись против персидской династии Ахеменидов.

Фрагменты ваз. Источник: Bild

Археологи также обнаружили остатки древней морской плотины, когда-то защищавшей Саламин. Кроме того, они нашли сооружение, которое являлось местом встреч и деловым центром. Во время раскопок исследователи смогли достать со дна хорошо сохранившиеся бронзовые монеты, фрагменты мрамора, вазы и керамические изделия разных эпох древнегреческой цивилизации.

Напомним, что ранее в Иерусалиме израильские ученые обнаружили место, где Иисус Христос исцелил слепого. А жуткая находка попалась археологам в Польше: они обнаружили захоронение двух человек, которые могли быть реальными вампирами.