Ученые обнаружили новую часть Солнечной системы. Что скрывается за Плутоном?

Иллюстрация, на которой изображены размытый глобус и другие небесные тела. Изображение: wikipedia.org

Солнечная система является нашим маленьким домом во Вселенной, который находится в галактике Млечный путь. Однако об этом доме мы знаем так мало, а между тем в далеких и темных уголках скрывается немало тайн.

Одну из таких недавно открыла группа ученых во главе с астрофизиком из Национального исследовательского совета Канады Уэсли Фрейзером. Подробнее об этом рассказало издание Science.org.

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Чтобы понять всю масштабность этой находки, для начала объясним, где проходили поиски ученых и как далеко им удалось заглянуть.

Так, наша Солнечная система не ограничивается восемью планетами, вращающимися вокруг Солнца. За самой отдаленной планетой от Солнца Нептуном (находится примерно в 30 астрономических единицах от нашей родной звезды), расположена область, наполненная миллионами ледяных тел, считающихся остатками со времен формирования нашей системы — пояс Койпера.

Пояс Койпера расположен в самой отдаленной области Солнечной системы, являющейся орбитой карликовой планеты Плутон.

После 50 астрономических единиц (а.е.) пояс внезапно заканчивается, и количество объектов падает до нуля. Между тем, в других солнечных системах подобные пояса протягиваются наружу через сотни астрономических единиц.

Это всегда настораживало ученых, ведь получается, что наша Солнечная система по сравнению с другими чрезвычайно крохотна. Однако новое открытие подвергает сомнению эту картину.

Солнечная система, пояс Койпера. Фото: meteorologiaenred.com

Новое масштабное открытие на краю Солнечной системы

Как объяснили ученые, когда они искали новые цели для исследования космического зонда NASA New Horizons (он находится на расстоянии 57 астрономических единиц от Солнца), они обнаружили 12 новых крупных объектов на расстоянии примерно 60 астрономических единиц нашей звезды.

Находка, если она реальна, может свидетельствовать, что пояс Койпера простирается гораздо дальше, чем раньше считалось.

Есть еще одно справедливое замечание исследователей. Учитывая воображаемую щель в 10 астрономических единиц между поясом Койпера и недавно наблюдаемыми объектами, можно предположить, что существует "второй пояс Койпера".

"По сравнению с другими наблюдаемыми звездными системами, Солнечная система "кроваво маленькая". Недавно обнаруженные объекты свидетельствуют о том, что Солнечная система гораздо более массивна, что лучше согласуется с тем, что астрономы знают о других звездных системах", — сказал Фрейзер.

Исследователи сортируют последние данные, которые они собрали с момента открытия, чтобы его официально подтвердить. Кроме того, существует вероятность, что космический корабль New Horizons все же сможет отыскать эти объекты. Ведь его миссия была продлена до конца 2029 года.

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