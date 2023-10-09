Вчені виявили нову частину Сонячної системи. Що ховається за Плутоном?

Ілюстрація, на якій зображено розмитий глобус та інші небесні тіла. Зображення: wikipedia.org

Сонячна система є нашим маленьким домом у Всесвіті, який розташований у галактиці Чумацький шлях. Проте, про цей дім ми знаємо так мало, а тим часом в далеких та темних його куточках приховується чимало таємниць.

Одну з таких нещодавно відкрила група науковців на чолі з астрофізиком з Національної дослідницької ради Канади Уеслі Фрейзером. Докладніше про це розповіло видання Science.org.

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Щоб зрозуміти всю масштабність цієї знахідки, для початку пояснимо, де саме проходили пошуки вчених та як далеко їм вдалося зазирнути.

Так, наша Сонячна система не обмежується вісьмома планетами, які обертаються навколо Сонця. За найвіддаленішою планетою від Сонця Нептуном (знаходиться приблизно в 30 астрономічних одиницях від нашої рідної зірки), розташована область, наповнена мільйонами крижаних тіл, що вважаються залишками з часів формування нашої системи — це пояс Койпера.

Пояс Койпера розташований у найвіддаленішій області Сонячної системи, яка є орбітою карликової планети Плутон.

Після 50 астрономічних одиниць (а.о.) пояс раптово закінчується, і кількість об’єктів падає до нуля. Тим часом в інших сонячних системах подібні пояси простягаються назовні через сотні астрономічних одиниць.

Це завжди насторожувало вчених, адже виходить, що наша Сонячна система порівняно з іншими надзвичайно крихітна. Однак нове відкриття ставить під сумнів цю картину.

Сонячна система, пояс Койпера. Фото: meteorologiaenred.com

Нове масштабне відкриття на краю Сонячної системи

Як пояснили науковці, коли вони шукали нові цілі для дослідження космічного зонда NASA New Horizons (він перебуває на відстані 57 астрономічних одиниць від Сонця), вони знайшли 12 нових великих об'єктів на відстані приблизно 60 астрономічних одиниць від нашої зірки.

Знахідка, якщо вона реальна, може свідчити про те, що пояс Койпера простягається набагато далі, ніж раніше вважалося.

Є ще одне слушне зауваження дослідників. Враховуючи уявну щілину в 10 астрономічних одиниць між поясом Койпера та нещодавно спостережуваними об’єктами, можна припустити, що існує "другий пояс Койпера".

"Порівняно з іншими спостережуваними зоряними системами, Сонячна система "криваво маленька". Нещодавно виявлені об’єкти свідчать про те, що Сонячна система набагато масивніша, що краще узгоджується з тим, що астрономи знають про інші зоряні системи", — сказав Фрейзер.

Наразі дослідники сортують останні дані, які вони зібрали з моменту відкриття, щоб його офіційно підтвердити. Крім того, існує ймовірність, що космічний корабель New Horizons все ж зможе знайти ці об’єкти. Адже його місію було продовжено до кінця 2029 року.

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