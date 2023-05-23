Сколько тиранозавров ходило по Земле: количество ужасает

Окаменевшие кости тиранозавра. Фото: freepik.com

Ученые определили, что культовый тиранозавр рекс имел достаточно много "родственников" до падения судьбоносного астероида. Так, этих зверей насчитывалось около 1,7 млрд на Земле.

Об этом сообщает NNews.

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Хотя 1,7 миллиарда является значительной цифрой, она все же меньше на 800 миллионов динозавров по сравнению с оценкой, сделанной в предыдущем исследовании 2021 года. Последний анализ базируется на новейшей информации о росте и размножении динозавров, что делает его более точным.

"Новые расчеты свидетельствуют о меньшей выживаемости тираннозавров, уменьшении общего количества поколений и меньшем количестве откладывания яиц. Существуют достаточные данные об этих факторах, полученных из детальных исследований окаменелостей и сравнений с современными видами, которые, по мнению ученых, сохранили определенные черты динозавров", — говорится в материале издания.

Эволюционный эколог из Университета Иоганна Гутенберга (Германия) Ева Грибелер проверила свою модель исследования по 23 видам рептилий, птиц и млекопитающих. Она установила, что ее метод опыта достаточно точно подразумевает численность популяции по сравнению с предыдущей моделью. Это свидетельствует о том, что этот подход применим и к тиранозавру рексу.

Кроме того, кроме достижения огромной цифры в 1,7 миллиарда, исследование также указывает на то, что найдена лишь незначительная доля останков динозавров этого вида. Причины такого низкого количества и где другие кости остаются вопросами для будущих исследований.

Культовый тираннозавр рекс. Фото: Shutterstock.com

Напомним, что ученые наконец-то выяснили, какое многоклеточное животное первым возникло на Земле. Так, исследования показали, что эту ступеньку занимает особый вид медуз, возникший 700 млн лет назад. Для сравнения динозавры появились 230 млн. лет назад.