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Сколько тиранозавров ходило по Земле: количество ужасает

23 мая 2023 00:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько тиранозавров ходило по Земле: количество ужасает
Окаменевшие кости тиранозавра. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые определили, что культовый тиранозавр рекс имел достаточно много "родственников" до падения судьбоносного астероида. Так, этих зверей насчитывалось около 1,7 млрд на Земле.

Об этом сообщает NNews.

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Сколько тиранозавров ходили по Земле

Хотя 1,7 миллиарда является значительной цифрой, она все же меньше на 800 миллионов динозавров по сравнению с оценкой, сделанной в предыдущем исследовании 2021 года. Последний анализ базируется на новейшей информации о росте и размножении динозавров, что делает его более точным.

"Новые расчеты свидетельствуют о меньшей выживаемости тираннозавров, уменьшении общего количества поколений и меньшем количестве откладывания яиц. Существуют достаточные данные об этих факторах, полученных из детальных исследований окаменелостей и сравнений с современными видами, которые, по мнению ученых, сохранили определенные черты динозавров", — говорится в материале издания.

Эволюционный эколог из Университета Иоганна Гутенберга (Германия) Ева Грибелер проверила свою модель исследования по 23 видам рептилий, птиц и млекопитающих. Она установила, что ее метод опыта достаточно точно подразумевает численность популяции по сравнению с предыдущей моделью. Это свидетельствует о том, что этот подход применим и к тиранозавру рексу.

Кроме того, кроме достижения огромной цифры в 1,7 миллиарда, исследование также указывает на то, что найдена лишь незначительная доля останков динозавров этого вида. Причины такого низкого количества и где другие кости остаются вопросами для будущих исследований.

Культовый тираннозавр рекс. Фото: Shutterstock.com

Напомним, что ученые наконец-то выяснили, какое многоклеточное животное первым возникло на Земле. Так, исследования показали, что эту ступеньку занимает особый вид медуз, возникший 700 млн лет назад. Для сравнения динозавры появились 230 млн. лет назад.

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