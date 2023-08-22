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Штучний інтелект витісняє працівників: які професії під загрозою

22 августа 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штучний інтелект витісняє працівників: які професії під загрозою
Розробка штучного інтелекту. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У світі через штучний інтелект практично 40% працівників змушені будуть освоїти нові навички. Загалом він вплине на розподіл професій та на робочу силу.

Про це заявляють експерти IBM Institute for Business Value, спираючись на нові дослідження на цю тему. 

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Експерти стверджують, що керівники компаній уже стикаються з низкою кадрових проблем. Це і брак навичок, і очікування співробітників. Керівники заявляють, що 40% робочої сили потрібно буде перенавчати уже через три роки.

За підрахунками експертів, з новими умовами зіштовхнуться 1,4 млрд працівників із 3,4 мільярда по всьому світу.

Зазначається, що найбільше додаткових навичок портребуватимуть працівники творчих професій. 

Нагадаємо, до кінця поточного року у світі розпочнеться серійне виробництво робота-гуманоїда GR-1 на основі штучного інтелекту. Таке амбітне завдання поставила собі китайська компанія Fourier Intelligence.

У компанії зазначають, що робота над GR-1 розпочалася чотири роки тому. Уперше розробку змогли поставити на ноги і змусити ходити у 2022-му році. Зараз він може переміщатися зі швидкістю 5 км/год і нести вантаж вагою до 50 кг.

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