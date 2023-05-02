Что чувствует человек перед смертью: ученые приблизились к новому открытию

Человек в больнице. Фото: Pexels

Несколько отчетов о предсмертных переживаниях охватывают рассказы о том, что люди слышали голоса, видели умерших близких и другие атрибуты. Все это привело к вопросу о том, действительно ли что-нибудь существует. Как оказалось, в умирающего человека увеличивается мозговая активность.

Об этом сообщает Sciencetimes.

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Предсмертное быстротечное сознание

Недавнее исследование ученых содержит доказательства всплеска мозговой активности в умирающем мозге человека, связанного с сознанием. Подобные сигналы гамма-активации также были задокументированы в мозгу умирающих людей и животных, теряя кислород после сердечного приступа.

Это исследование следует за тем, что были проведены на животных почти десять лет назад. Его возглавил Джим Борджигин, доктор философии, доцент кафедры неврологии Мичиганского университета и кафедры молекулярной и интегративной физиологии.

Джордж Машур, доктор медицины, доктор философии, директор-основатель Мичиганского центра науки о сознании, также участвовавший в почти десятилетних исследованиях на животных, объясняет, что появление ярких впечатлений в дисфункциональном мозге, когда он приближается к смерти, является "нейронаучным парадоксом".

Волны человеческого мозга, который умирает

Исследовательская группа идентифицировала четырех человек, умерших от сердечного приступа в больнице. Все эти пациенты не реагировали и находились в коме. В конце концов, их случаи были оценены как "вне медицинской помощи". Тогда, с разрешения их семей, жизнеобеспечение было отключено.

Приблизительно от 30 секунд до двух минут после отключения аппаратов искусственной вентиляции легких мозг двух пациентов продемонстрировал всплеск гамма-волновой активности. Это самая быстрая мозговая активность, обычно связанная с сознанием.

Эта активность оказалась достаточно организованной таким образом, что волны в определенном участке мозга были связаны с предполагаемыми паттернами в других участках.

В частности, височно-теменное соединение демонстрировало более высокую активность гамма-волн. Этот участок мозга является местом соединения теменной и височной долей. Доктор Борджигин также отмечает, что известно, что эта область активируется, когда люди видят сновидения или переживают состояния измененного сознания или даже зрительные галлюцинации в случаях эпилепсии.

Хотя эти выводы являются достаточно важными, исследование ограничено небольшим размером выборки и другими факторами. Авторы предостерегают от обобщенных выводов относительно последствий полученных результатов. Они также добавляют, что невозможно знать точный опыт пациентов, поскольку ни один из них не выжил.

Напомним, ученые обнаружили уникальную форму клеточного обмена сообщениями, происходящую в мозгу человека, которого раньше не было. Открытие намекает на то, что наш мозг может быть более мощной вычислительной единицей, чем мы думали.