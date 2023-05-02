Що відчуває людина перед смертю: вчені наблизились до нового відкриття

Людина в лікарні. Фото: Pexels

Кілька звітів про передсмертні переживання охоплюють розповіді про те, що люди чули голоси, бачили померлих близьких та інші атрибути. Все це призвело до питання про те, чи справді щось існує. Як виявилось, у людини, яка помирає, збільшується мозкова активність.

Про це повідомляє Sciencetimes.

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Передсмертна швидкоплинна свідомість

Нещодавнє дослідження науковців містить докази сплеску мозкової активності у вмираючому мозку людини, яка пов'язана зі свідомістю. Подібні сигнали гамма-активації також були задокументовані в мозку людей і тварин, які помирали, втрачаючи кисень після серцевого нападу.

Це дослідження слідує за тими, що були проведені на тваринах майже десять років тому. Його очолив Джимо Борджигін, доктор філософії, доцент кафедри неврології Мічиганського університету та кафедри молекулярної та інтегративної фізіології.

Джордж Машур, доктор медицини, доктор філософії, директор-засновник Мічиганського центру науки про свідомість, який також брав участь у майже десятирічних дослідженнях на тваринах, пояснює, що поява яскравих вражень у дисфункціональному мозку, коли він наближається до смерті, є "нейронауковим парадоксом".

Хвилі людського мозку, що вмирає

Дослідницька група ідентифікувала чотирьох осіб, які померли від серцевого нападу в лікарні. Всі ці пацієнти не реагували і перебували в комі. Зрештою, їхні випадки були оцінені як "поза межами медичної допомоги". Тоді, з дозволу їхніх родин, життєзабезпечення було відключено.

Приблизно від 30 секунд до двох хвилин після відключення апаратів штучної вентиляції легенів мозок двох пацієнтів продемонстрував сплеск гамма-хвильової активності. Це найшвидша мозкова активність, яка зазвичай пов'язана зі свідомістю.

Ця активність виявилася досить організованою таким чином, що хвилі в певній ділянці мозку були пов'язані з передбачуваними патернами в інших ділянках.

Зокрема, скронево-тім'яне з'єднання демонструвало вищу активність гамма-хвиль. Ця ділянка мозку є місцем з'єднання тім'яної та скроневої часток. Доктор Борджигін також зазначає, що відомо, що ця область активується, коли люди бачать сновидіння або переживають стани зміненої свідомості чи навіть зорові галюцинації у випадках епілепсії.

Хоча ці висновки є досить важливими, дослідження обмежене невеликим розміром вибірки та іншими факторами. Автори застерігають від узагальнених висновків щодо наслідків отриманих результатів. Вони також додають, що неможливо знати точний досвід пацієнтів, оскільки жоден з них не вижив.

Нагадаємо, вчені виявили унікальну форму клітинного обміну повідомленнями, що відбувається в мозку людини, якої раніше не було. Відкриття натякає на те, що наш мозок може бути навіть більш потужною обчислювальною одиницею, ніж ми думали.